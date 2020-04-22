Головна Новини
22 квітня • оновлено в 20:58
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

"Хабарі брали не тільки готівкою": в мережу злили нові "плівки Єрмака"

Читати матеріал російською

У мережу злили продовження скандальних "плівок", на яких нібито фігурує брат глави Офісу президента Денис Єрмак.

Аудіозапис було опубліковано 22 квітня Telegram-каналі "д'Ермак", де періодично з'являється подібний контент. При цьому на кадрах нікого з людей не видно. З ким говорить Денис Єрмак – також невідомо. Однак чутно, що чоловіки обговорюють фінансові моменти.

"Хабарі брали не тільки готівкою, але годинками і прикрасами. На записі не дуже чітко чути, що говорить Денис Єрмак, але дуже ясно чути, що Лебедєв нічого не винен. З усім розрахувався вчасно", – сказано в описі відео.

Публікуємо текст нового фрагмента плівок:

Співрозмовник: З усього того, що я у нього брав в руки

Денис Єрмак: Ну?

С.: Була десятка з усього того. Була наша десятка

Д.Е.: Звідки годинник?

С.: А тепер дивись, годинник і ланцюжок. Там же є у нас товариш Ігор. Ми вже з усім розібралися. Тобто це не моє питання.

Д.Е.: (нерозбірливо).

С.: Та я розумію, ти ж розумієш, я їх теж утримую.

Д.Е.: (нерозбірливо).

С.: З Лебедєвим немає питань. Лебедєв ні копійки не повинен.

Відзначимо, недавно учасники скандалу з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком заявили, що посварилися з ним через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

  • Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду голови Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака".

  • У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

  • Крім того, доступною стала ще одна частина розмови про призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

  • Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата голови ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади загалом заплатили близько $100 тисяч.

  • Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому голові ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

  • Скандал із "плівками Єрмака" спалахнув після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Плівки Єрмака" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Кирило Лютий
Тема
Плівки Єрмака
Особа
Андрій Єрмак
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 6592.

    Вилікувалися: 424. Померли: 174.

  • У світі захворіли майже 2,5 мільйони осіб, загинули – понад 174 тисячі.

  • Карантин в Україні продовжили до 11 травня через епідемію коронавірусу.

  • Названо найбільш ймовірний спосіб заразитися коронавірусом.

  • В Україні вводять три рівня небезпеки COVID-19: що значить кожний.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги