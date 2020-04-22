"Хабарі брали не тільки готівкою": в мережу злили нові "плівки Єрмака"

У мережу злили продовження скандальних "плівок", на яких нібито фігурує брат глави Офісу президента Денис Єрмак.

Аудіозапис було опубліковано 22 квітня Telegram-каналі "д'Ермак", де періодично з'являється подібний контент. При цьому на кадрах нікого з людей не видно. З ким говорить Денис Єрмак – також невідомо. Однак чутно, що чоловіки обговорюють фінансові моменти.

"Хабарі брали не тільки готівкою, але годинками і прикрасами. На записі не дуже чітко чути, що говорить Денис Єрмак, але дуже ясно чути, що Лебедєв нічого не винен. З усім розрахувався вчасно", – сказано в описі відео.

Публікуємо текст нового фрагмента плівок:

Співрозмовник: З усього того, що я у нього брав в руки

Денис Єрмак: Ну?

С.: Була десятка з усього того. Була наша десятка

Д.Е.: Звідки годинник?

С.: А тепер дивись, годинник і ланцюжок. Там же є у нас товариш Ігор. Ми вже з усім розібралися. Тобто це не моє питання.

Д.Е.: (нерозбірливо).

С.: Та я розумію, ти ж розумієш, я їх теж утримую.

Д.Е.: (нерозбірливо).

С.: З Лебедєвим немає питань. Лебедєв ні копійки не повинен.

Відзначимо, недавно учасники скандалу з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком заявили, що посварилися з ним через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також в інтернеті з'явився запис, на якому фігуранти "плівок Єрмака" обговорюють отримання нагородної зброї.

Раніше в мережі оприлюднили розмову кандидата на посаду голови Держгеокадастру Олександра Луцького та одного з фігурантів скандальних "плівок Єрмака".

У ній вони обговорюють нібито курування нинішнім головою ОПУ Андрієм Єрмаком питання про створення земельної схеми для свого брата Дениса.

Крім того, доступною стала ще одна частина розмови про призначення за хабарі і те, як проходить відбір кандидатів.

Нагадаємо, також фігуранти скандальних "плівок" Дмитро Штанько і Сергій Шумський розповіли, що люди, які проходили співбесіди у брата голови ОПУ Дениса Єрмака, за призначення на певні посади загалом заплатили близько $100 тисяч.

Більше того, перші $10 тис. із зібраних 100 тис. навіть нібито встигли передати безпосередньо нинішньому голові ОПУ Андрію Єрмаку. Йшлося про "проплату" Луцького.

Скандал із "плівками Єрмака" спалахнув після того, як нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака.

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