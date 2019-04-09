Хабар "на виплат": у Львові лікар вимагала гроші в хворих дітей

У Львові дитячий лікар-невролог вимагала у батьків пацієнтів гроші за оформлення державних виплат для осіб із інвалідністю.

До того ж вона пропонувала платити їй хабар "на виплат", тобто частинами. За одну довідку жінка вимагала по $500, повідомили на сторінці Служби безпеки України у Facebook.

"За видачу витягу з медкартки, необхідної для оформлення соціальних виплат, здирниця просила "данину". "Бізнес" поставила на конвеєр і навіть цинічно пропонувала пацієнтам "розстрочення", – повідомили в спецслужбі.

У Львові дитячий лікар вимагала хабара Facebook Служба безпеки України

У Львові дитячий невролог брав хабарі Facebook Служба безпеки України

Медика спіймали на місці злочину під час отримання 6000 гривень від мами дитини з ДЦП.

Як писав OBOZREVATEL, у березні в Києві заступника голови Державного агентства водних ресурсів України затримали на гарячому під час отримання хабара.

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