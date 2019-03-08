|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

''Донбас безсилий'': генерал СБУ пояснив рішення Кремля щодо ''гумконвоїв''

998Читати матеріал російською

Росія не відправляє "гуманітарну допомогу" на окуповану частину Донбасу через те, що не бачить необхідності у постачанні запасів зброї, продовольства. Також причиною може бути якийсь збій.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив екс-керівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк. Проте він запевнив, що цей факт не потрібно враховувати в "дорожній карті" для Донбасу.

"Або РФ достатньо завезла раніше і зараз не бачить необхідності поповнювати запаси, або вийшов якийсь збій. Там в Росії теж є неузгодження і нема належної організації. Але ми не повинні розраховувати на те, що Росія завтра чи післязавтра залишить ці терористичні групи, організації, керівників і ми зможемо швидко звільнити ці території. Нам треба розробляти стратегію без варіанту, що Кремль залишить їх без уваги та захисту", – сказав він.

Новини
Місцеві незадоволені: стало відомо про нову підлість терористів у житлових районах Донбасу

Для звільнення окупованих територій потрібна дипломатія і сила, впевнений Вовк. Він додав, що ці два варіанти можна застосувати в комплексі або окремо.

"Гумконвої" РФ

"Гумконвої" РФ

"Вести"

"Я прихильник цих варіантів. Розвідка доповідає, що Донбас безсилий, що можна наступати. А я хочу побачити хоча б одну особу із розвідки, яка доповіла би дані, що можуть дозволити керівництву держави зробити висновок про наступ. Я б хотів побачити того начальника, який би послав на смерть десятки тисяч українців", – зазначив Вовк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доставку "гуманітарного вантажу" в окупований Донбас припинили два місяці тому. Причиною назвали відсутність фінансування міністерства РФ у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій за статтею закупівель. Нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, що це "просто відбувається оцінка потреб жителів Донбасу".

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 16.30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVАТО на ДонбасіВійна на ДонбасіГуманітарний конвой Росії
Особа
Василь Вовк
Місце
Україна
Теги
гуманітарна допомогаРосіяУкраїнавійна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги