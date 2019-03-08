''Донбас безсилий'': генерал СБУ пояснив рішення Кремля щодо ''гумконвоїв''

Росія не відправляє "гуманітарну допомогу" на окуповану частину Донбасу через те, що не бачить необхідності у постачанні запасів зброї, продовольства. Також причиною може бути якийсь збій.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив екс-керівник Головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк. Проте він запевнив, що цей факт не потрібно враховувати в "дорожній карті" для Донбасу.

"Або РФ достатньо завезла раніше і зараз не бачить необхідності поповнювати запаси, або вийшов якийсь збій. Там в Росії теж є неузгодження і нема належної організації. Але ми не повинні розраховувати на те, що Росія завтра чи післязавтра залишить ці терористичні групи, організації, керівників і ми зможемо швидко звільнити ці території. Нам треба розробляти стратегію без варіанту, що Кремль залишить їх без уваги та захисту", – сказав він.

Для звільнення окупованих територій потрібна дипломатія і сила, впевнений Вовк. Він додав, що ці два варіанти можна застосувати в комплексі або окремо.

"Гумконвої" РФ "Вести"

"Я прихильник цих варіантів. Розвідка доповідає, що Донбас безсилий, що можна наступати. А я хочу побачити хоча б одну особу із розвідки, яка доповіла би дані, що можуть дозволити керівництву держави зробити висновок про наступ. Я б хотів побачити того начальника, який би послав на смерть десятки тисяч українців", – зазначив Вовк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, доставку "гуманітарного вантажу" в окупований Донбас припинили два місяці тому. Причиною назвали відсутність фінансування міністерства РФ у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій за статтею закупівель. Нещодавно прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков пояснив, що це "просто відбувається оцінка потреб жителів Донбасу".

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