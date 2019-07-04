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Гряде наступ? Терористи пішли на нову підлість на Донбасі

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З початку поточної доби 4 липня по станом на 12:00 терористи на Донбасі дев'ять разів обстріляли позиції української армії, через що поранений один боєць ЗСУ.

У Міноборони зазначили, що бойовики проводили обстріл 120-мм мінометами поблизу Новгородського. За 35 хвилин з боку окупованої Горлівки терористи випустили вісім мін.

"З 4:40 до 6:20 російські найманці по два рази обстріляли позиції ЗСУ в районах Кримського (з 122-мм артилерії і 82-мм мінометів) і Новотошківського (з 122-мм артилерії, 120-мм міномета і станкових протитанкових гранатометів)", – йдеться в повідомленні.

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Близько Луганського бойовики також застосовували 120-мм міномети, станкові протитанкові і автоматичні гранатомети. З 7:20 до 7:40 з боку окупованого Первомайська бойовики випустили шість мін калібру 120 мм та 2 міни калібру 82-мм по українських позиціях біля Попасної.

Зведення ООС

Зведення ООС

Міноборони

На донецькому напрямку окупанти провели 20-хвилинний обстріл з підствольних гранатометів і великокаліберних кулеметів по опорних пунктах ООС. Ще один 20-хвилинний обстріл загарбники влаштували біля Лебединського, застосувавши великокаліберні кулемети.

Втрати терористів в результаті вогню з боку українських військ уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л / ДНР" поскаржилися на втрати в своїх рядах в результаті розгрому позицій силами Операції Об'єднаних сил.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ЗСУДонбас
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