Генерал РФ Якубов зібрався до ЗСУ під Шуми. Що відомо про безпрецедентну "інспекцію"

На терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона погодилася на "спільну інспекцію" позицій наших військових біля населеного пункту Шуми в Донецькій області. Після цього з'ясувалося, що в складі групи буде і генерал-майор Руслан Якубов.

Детальніше про те, як "Якубов" з'явився на окупованому Донбасі і хто він такий – в матеріалі OBOZREVATEL.

Ганьба услід за шоком

Учасника безпрецедентної "інспекції" позицій 503-го батальйону морської піхоти Збройних сил України під Шумами після засідання ТКГ, яке відбулося 9 вересня, назвали в "представництві ДНР у СЦКК".

Селище Шуми в Донецькій області. Google Maps

На одному з "офіційних" ресурсів окупантів з'явилося повідомлення про те, що "10 вересня о 14:00 після проведення протимінних заходів керівник Представництва ДНР в СЦКК і в переговорному процесі, генерал-майор Руслан Якубов перейде на підконтрольну ВФУ територію, де за участю СММ ОБСЄ буде проведено спільну інспекцію сторін СЦКК у чинному складі, за підсумками якої буде складено відповідний акт".

Заява на ресурсі окупантів про участь Руслана Якубова в "інспекції" біля населеного пункту Шуми

Сама ситуація зі "спільної інспекцією" позицій наших військових безпрецедентна й несе серйозні ризики.

Тому що:

Україна погодилася на інспекцію після заяви ОБСЄ про відсутність порушень з нашого боку;

ми легалізували окупаційні війська;

визнаємо представників окупаційних адміністрацій суб'єктом переговорів і знімаємо провину з Росії.

Про те, що українські морські піхотинці навіть у страшному сні не можуть уявити, як це – пустити ворога на свої позиції, не варто й говорити. А якщо "представник ДНР" насправді ще й російський генерал?

Як ГРУ закликало "батьківщину захищати"

"Глава представництва ДНР" Руслан Халілович Якубов більшу частину свого життя був відомий як Рустам Халілович Вахітов.

Свого часу він закінчив Челябінське вище танкове училище, а потім загальновійськову академію Збройних сил РФ і довгі роки служив у російській армії.

Рустам Вахітов перетворився на Руслана Якубова вже перед поїздкою на Донбас

Після відставки в 2008 році він жив у Воронежі і займався бізнесом (таку інформацію озвучили в 2017 році джерела агентства УКРІНФОРМ).

А далі він потрапив в поле зору Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ, більш відомого під своїм колишнім найменуванням ГРУ. Це орган зовнішньої розвідки російського Міністерства оборони і центральний орган розвідки ЗС РФ.

ГРУ добирало кандидатів на "закидання" на територію України, де Росія розв'язала війну. Кандидатів досвідчених – відставних військових, які будуть беззаперечно виконувати накази. Вахітов ідеально підходив.

Однак під своїм ім'ям його відправляти було не можна і він отримав нові документи. Так татарин Рустам Вахітов "обрусів" і перетворився на Руслана Якубова (агентурне ім'я "Якуб").

За кілька років до того, як він пішов на окупований Донбас, у відставного військового навіть була своя сторінка в "Одноклассниках", на якій він нерозсудливо засвітив своє фото.

Рустам / Руслан Вахітов – Руслан Якубов. Фото УКРІНФОРМ

З 1-го армійського корпусу в "представництво ДНР у СЦКК"

Коли саме "Якуба" закинули на Донбас – точно невідомо, однак у 2015 році він вже став заступником начальника штабу 1-го армійського корпусу, а потім головою штабу оперативного командування "ДНР".

1-й армійський корпус був створений ще в 2014 році. Насправді ніяких самостійних сил "ДНР" не існує. Той же 1АК – це класичний російський підрозділ, сформований згідно зі штатом і статутом Збройних сил РФ. Перебуває в підпорядкуванні і під контролем командування Південного військового округу ЗС РФ.

Взимку 2016 року Якубов на "посаді" начштабу засвітився на зустрічі з представником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом. Тоді російський військовий у районі Зайцевого відкрито заявив, що "все це наша земля, тому залишати її ми не збираємося".

Руслан Якубов (Халілов) на окупованій частині Донбасу розширює коло контактів у ОБСЄ

З цього часу "Якуб" став "героєм" російських ЗМІ. А потім і очолив "представництво ДНР в Спільному центрі контролю і координації" і в переговорному процесі "від імені бойовиків".

Саме на цій "посаді" у нього з'явилася можливість розширити контакти з зарубіжними місіями і жорстко гнути лінію Росії.

У 2017 році Якубов (Вахітов) з'явився на "Миротворці". Скриншот з myrotvorets.center

Чим обернеться "місія" російського військового, який 10 вересня зібрався інспектувати позиції наших морпіхів під Шумами – поки невідомо. Однак те, що для України це матиме колосальні наслідки – сумніватися вже не доводиться.

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