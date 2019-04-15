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"Грошове сафарі": соратник екс-ватажка "ДНР" зізнався, навіщо Росії Донбас

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Соратник одного з перших ватажків "ДНР" Ігоря Гіркіна, терорист "Прапор", визнав, що Донбас цікавить окупантів винятково як джерело для легкої наживи й розграбування.

Що стосується ідей "русского міра", то їх озвучують для прикриття злочинних дій перед місцевим населенням. Фрагмент виступу бойовика показав у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зараз за фактом — це фінансова яма для російських дрібних і середніх корупціонерів, які туди приходять і там смокчуть усе. Багато речей не доходять до людей, у тій же армії. Все залишається ще в Ростові", — обурився терорист "ДНР".

Крім того, він зазначив, що жителі ОРДЛО живуть у постійному страху й очікуванні розправ від "МДБ". Натомість росіяни у той час продовжують використовувати зруйнований війною регіон в особистих корисливих цілях.

"Зараз зібрали держиморд. Люди чиновницькі з Росії всіх, від військових до цивільних, розглядають як годівницю. Це грошове сафарі", — зізнався окупант.

"ДНР"

"ДНР"

"112 Україна"

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Його підтримав і ведучий пропагандистської програми, де "Прапор" ділився відвертощами про реальне життя "Л/ДНР".

"Зараз це невизнана кримінальна територія, куди куратори московські наслали відвертий кримінал. Замість об'єднання "Л/ДНР" існує їхній поділ. І виходить, що Донбас потрапив у страшну пастку. Вони фактично створили кримінальну антиутопію замість "русского міра", — здивовано сказав поплічник окупантів.

Зі свого боку Цимбалюк звернув увагу, що деякі ознаки прозріння стали спостерігатися навіть у тих, хто в перших рядах поїхав воювати в Україну й грабувати Донецьк і Луганськ.

"Нещасні бідні колаборанти. Росія їм дала прекрасний урок, що відбувається з тими, хто зраджує свою країну і підіймає зброю проти її солдатів. Як завжди, на допомогу Україні приходить російська корупція. Я ось думаю: якби вони не тирили всі ці гроші, які виділяють на повернення України в стійло, нам було би набагато важче", — із сарказмом підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованій території Донецької і Луганської області з кінця 2018 року спостерігається дефіцит продуктів. Ще в грудні місцеві жителі почали повідомляти в соцмережах, що в магазинах різко подорожчав хліб. Також люди скаржаться на брак дитячих лікарів і неможливість купити одяг, взуття та їжу через захмарні ціни.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Ігор Гиркин (Стрєлков)Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Цимбашлюх правильно бандер тупыми считает))) Вы бандершлюхи его отловите, и в окоп засуньте, может поумнеет, если башню не высунет)))
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