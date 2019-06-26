"Грошей немає!" В "ДНР" екстрено скасували набір терористів

В "ДНР" через брак грошей припинили набір бойовиків в так зване "Донецьке вище загальновійськове командне училище".

Про це в Facebook повідомив колишній військовий Костянтин Машовець, координатор групи "Інформаційне спротив".

"Офіційною причиною" названі якісь малозрозумілі "зміни одного із засновників" даного "навчального закладу" в особі так званого "республіканського збройного органу виконавчої влади спеціальної компетенції, що реалізує державну політику в сфері оборони", а простіше кажучи, головною причиною називається якесь "реформування" в так званому "Міністерстві оборони ДНР" або "Управлінні народної міліції ДНР", – пояснив він.

Також Машовець додав, що терористи скасував набір "офіцерів", так як в них "відпала потреба".

"Реальна причина - на всебічну військову і професійну підготовку майбутніх "офіцерів", у окупантів просто банально не вистачає грошей. Досить сказати, що з осені минулого року в самій РФ діють так звані "скорочені курси підготовки офіцерського складу"(піврічні), де лейтенантів штампують з контрактників "швидко і надійно". Причому, гребуть російських контрактників в "лейтенанти" навіть без іспиту. На основі лише "відгуків командирів і начальників", – пояснив він.

Терористи на Донбасі Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий терорист "ДНР" Олександр Ігнатишин на прізвисько "Ашот" вільно проживає в Україні, не побоюючись кримінального переслідування.

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