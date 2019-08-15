Гримчаку оголосили про підозру, за справу взявся суд: подробиці

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку і його "помічнику" оголосили про підозру.

Як інформує пресслужба НАБУ в Facebook, правова кваліфікація дій зазначених осіб – ч. 4 ст. 190 КК України.

"За даними слідства, ці особи шляхом обману заволоділи чужим майном — грошовими коштами — в особливо великому розмірі. Їх було викрито та затримано одразу після одержання частини неправомірної вигоди 14 серпня 2019 року, яку було вилучено під час здійснених обшуків", – нагадали в Бюро.

У свою чергу прокурор Денис Іванов повідомив "Радіо Свобода", що 16 серпня суд почне обирати запобіжний захід підозрюваним. Можливо, засідання буде проведене в Чернігові.

"Приймалися кошти на вплив окремих міністерств Кабінету міністрів на узгодження проектів будівництва та реконструкції будівель і споруд. Це було одне з питань. Інше питання – рішення цивільного позову в Верховному суді", – розповів прокурор.

При цьому представники Гримчака відкидають звинувачення, висунуті правоохоронними органами.

Юрій Гримчак Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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