Гримчаку оголосили про підозру, за справу взявся суд: подробиці

Заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку і його "помічнику" оголосили про підозру.
Як інформує пресслужба НАБУ в Facebook, правова кваліфікація дій зазначених осіб – ч. 4 ст. 190 КК України.
"За даними слідства, ці особи шляхом обману заволоділи чужим майном — грошовими коштами — в особливо великому розмірі. Їх було викрито та затримано одразу після одержання частини неправомірної вигоди 14 серпня 2019 року, яку було вилучено під час здійснених обшуків", – нагадали в Бюро.
У свою чергу прокурор Денис Іванов повідомив "Радіо Свобода", що 16 серпня суд почне обирати запобіжний захід підозрюваним. Можливо, засідання буде проведене в Чернігові.
"Приймалися кошти на вплив окремих міністерств Кабінету міністрів на узгодження проектів будівництва та реконструкції будівель і споруд. Це було одне з питань. Інше питання – рішення цивільного позову в Верховному суді", – розповів прокурор.
При цьому представники Гримчака відкидають звинувачення, висунуті правоохоронними органами.
Юрій Гримчак
Пресслужба СБУ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 серпня представники СБУ разом із НАБУ і ГПУ затримали Гримчака.
Разом із Гримчаком був затриманий його помічник, який доводиться дружині чиновника Юлії братом. Його ім'я – Ігор Овдієнко.
Журналіст Володимир Бойко запевнив, що для затримання Гримчака була зроблена фальсифікація.
Спікер ГПУ Андрій Лисенко підтвердив, що підозрювані вимагали хабар у розмірі $1,1 млн за обіцянку забезпечити вплив на суддів ВСУ щодо винесення рішення на користь зацікавленої особи і також за здійснення впливу на відповідних посадових осіб Мінкультури та КМДА.
Адвокат Гримчака Тетяна Матяш заявила, що передача хабаря не була зафіксована, а замість 480 тис. доларів у нього вилучили півмільйона календариків.
15 серпня в НАБУ показали ймовірну схему злочину, за яку затримали Гримчака і його "помічника".
OBOZREVATEL також розповідав про низку порушень, які, найімовірніше, поховають справу проти чиновника.
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