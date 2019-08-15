Затримання Гримчака зв'язали з нападом на Чорновол

Затримання заступника міністра у справах тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака може бути пов'язано з нападом на Тетяну Чорновол.

Номер справи, вказаний в постанові суду про обшук у Гримчака збігається з номером справи про замах на Чорновол в грудні 2013 року. Як пояснило OBOZREVATEL джерело в Генпрокуратурі, "під час розслідування щодо побиття Чорновіл отримали інформацію про новий сучасний злочин".

А ось що стосується посередництва Гримчака між компанією "КАТРАН-К" і Мінкультуом, джерелу нічого не відомо.

Затримання Гримчака

Сама Тетяна Чорновол щойно дізналася, що її справа зв'язали з Гримчаком.

"Насправді, він до замаху не має ніякого відношення. Я подзвонила Горбатюку, і він мені пояснив, що вони вели стеження за одним з фігурантів моєї справи, прослуховували його. І під час прослушки дізналися про хабарі. Такий ось зв'язок", пояснила OBOZREVATEL Чорновол.

Відзначимо, що згідно із законом не можна розслідувати незв'язані епізоди в рамках одного кримінального провадження.

Нагадаємо, в 25 грудня 2013 року на трасі, що веде до Борисполя, на Чорновол напали кілька невідомих. Вони переслідували її на автомобілі, а потім жорстоко побили.

Захисник Гримчака Фелікс Кашарський, який був присутній під час обшуку в квартирі чиновника, заявляє, що прокуратура може штучно прив'язати справу про замах до заступника міністра.

Юрій Гримчак 24

"Справа в тому, що зараз прокуратура не має права вести розслідування. Правда, за законом вони можуть закінчувати раніше зареєстровані справи. Вони беруть старі реєстрації та притягують до них нові кримінальні порушення. Звичайно, це незаконно. При обшуку в квартирі Гримчака силовики рилися навіть в сміттєвому відрі, щоб знайти якісь документи, так нічого і не знайшли", – вважає Кашарський.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Управлінні по боротьбі з корупцією СБУ розповіли, що вони більше місяця стежили за заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрієм Гримчаком і його помічником Ігорем Овдієнко.

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