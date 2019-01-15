Ну можуть же, коли мають бажання. Головне тепер – спромогтися самим не почати реготати над своїми забубонами, аби всі навколо також сприйняли їх цілком серйозно.

Отже, наша Генпрокуратура, від слова "геніальна", нарешті повернулася до роботи і одразу "взяла бика за роги".

Прокурор Генеральної прокуратури України Д.Шевченко підписав повістку про виклик терориста Гіркіна на допит. На 9-ту ранку, 17 січня поточного року. У разі неможливості своєчасно прибути за вказаною адресою, прокурор Д.Шевченко просить Гіркіна заздалегіть повідомити про це слідчого.

Ні, такий варіант дійсно має право на існування. Ну там заманити Гіркіна до Києва і тут його кокнути. Але особисто я, набагато більше схиляюся до версії, що дехто просто відверто займається фігнею, імітуючи активну діяльність.

Особливо мені сподобався ось цей пункт з повістки на допит. Підписаний Д.Шевченко.

Цитую: "У разі, якщо підозрюваний не з’явиться до слідчого без поважних причин, на нього буде накладено грошове стягнення у розмірі до двох мінімальних зарплат".

Я розумію, що це стандартна форма, розумію що система та внутрішні інструкції зобов’язують писати стандартні тексти, розумію, що так треба. Але і ви погодьтеся – ця кримінальна справа далеко не стандартна. Ну навіщо давати ворожим пропагандистам підстави голосно реготати над нашою ГПУ?

А головне, жодних наслідків від цієї писанини, від цієї начебто бурхливої діяльності прокурора Д.Шевченка очікувати не варто. Тому, що головна мета процесу – аби було.

І це при тому, що десятки по справжньому резонансних справ, які мають всі підстави бути доведені до логічного фіналу, чи то навмисно, чи то з причини тотального непрофесіоналізму введені в стан штучного анабіозу. Маячня якась, та й годі.

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Ладно, біс з ним з тим Д.Шевченком і тим Гіркіним. Останньому все одно недовго залишилося ґрунт під ногами топтати. Ідемо далі. Тут днями низка поважних інтернет-ресурсів розмістила на своїх сторінках інформацію, яка наочно підтверджує якісне зростання рівня життя директора НАБУ Артема Ситника.

За 19 днів грудня минулого року анткорупціонеру було нараховано 146 тис. гривень.

А ось інша публікація, про ефективність роботи того ж Нацбюро по боротьбі з корупцією.

Цитую: "НАБУ закрило справу проти помічника та охоронця депутата Розенблата, яких підозрювали у сприянні отриманню народним обранцем хабаря за реалізацію права законодавчої ініціативи щодо видобутку бурштину в Україні та зловживанні впливом".

Звільнення шісток Розенблата від кримінальної відповідальності, як на мене, лише перший крок до відбілення його самого у суді. І роль НАБУ тут буде ключовою. От не вір після цього блогерам-гострословам, які наполягають: захмарна зарплатня чиновників від правосуддя – це зовсім не зарплатня, а офіційний хабар, аби не сунули свій ніс, куди не треба. Занавіс.

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