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ГПУ зупинила розслідування вбивства Гандзюк: що сталося

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Генеральна прокуратура зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера та Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Це сталося 16 липня, повідомляє "Слідство.Інфо", посилаючись на постанову, що опинилася у розпорядженні редакції. Інформацію підтвердили представниця сім'ї Гандзюк і захист Мангера.

"Генпрокуратура виділила підозрюваних в одне провадження і зупинила його тому, що один із них, Левін, знаходиться в розшуку. І щодо нього поки немає можливості проводити слідчі дії в Україні", – розповіли журналісти.

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Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

Гордон

Вказується, що рішення прийнято на підставі ст. 280 КК у зв'язку з оголошенням його в розшук і наявної необхідністю виконання процесуальних дій у рамках міжнародного співробітництва.

Адвокат Мангера Дмитро Ільченко заявив, що захист оскаржуватиме це рішення і вимагати, щоб виробництво зупинили тільки щодо Левіна, а справу Мангера або передали в суд, або закрили.

Він додав, що якщо постанова залишиться в силі, то відносно підозрюваних не зможуть проводити жодних слідчих дій.

Владислав Мангер

Владислав Мангер

blackseatv.com

У свою чергу сторона потерпілих вважає, що підозрювані можуть назавжди піти від відповідальності.

Так, представник родини Гандзюк адвокат Євгенія Закревська сказала, що потерпілі категорично не згодні із зупинкою досудового розслідування.

Олексій Левін

Олексій Левін

lb.ua

Як писав OBOZREVATEL:

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Особи
Катерина Гандзюк Владислав Мангер
Місце
Україна
Теги
Генеральна прокуратура України ГПУ Гандзюк розслідування
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Чан Джеки
Чан Джеки
МАНГЕРА НА НАРЫ.
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