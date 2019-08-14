ГПУ закрила справу проти Новинського: у Луценка відповіли

У середу, 14 серпня, в українських ЗМІ з'явилася інформація про закриття справи щодо народного депутата Вадима Новинського, який фігурував у справі незаконного утримування архієпископа Олександра Драбинка.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат політика Олег Татаров, зазначивши, що кримінальне провадження розслідувалася не один рік.

"Це велике кримінальне провадження, яке розслідується не один рік, яке стосувалося Януковича, Захарченка та інших осіб. ГПУ вважала, що він (Новинський – Ред.) був як свідок, ми вважали, що він не був як свідок, а був з окремим статусом особи, чиї права обмежуються під час досудового розслідування", – пояснив юрист.

За словами Татарова, слідчий підписав постанову про закриття кримінального провадження 26 липня цього року. Це було зроблено відповідно до постанови суду, який 25 червня встановив прокуратурі термін в 1 місяць для того, щоб або передати справу в суд, або закрити її.

Однак прессекретарка Генпрокурора Лариса Сарган у Facebook уточнила, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не закрите і триває.

"Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні від 21.05.2014 за фактом незаконного позбавлення волі шляхом перевищення службових повноважень і змісту в якості заручника особистого помічника Предстоятеля УПЦ Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана В. М.) – Драбинка О.М", – написала вона.

Вадим Новинський Інформатор

Сарган зазначила, що слідчий ГПУ винятково для виконання судових рішень ухвалив закриття (в частині) кримінального провадження щодо Новинського.

"Постановою прокурора від 12 серпня вказане рішення слідчого скасовано як незаконне, зокрема, з огляду на те, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не передбачає можливості прийняття слідчим і/або прокурором процесуального рішення про закриття кримінального провадження щодо свідка", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Генпрокуратура склала повідомлення про підозру експрезиденту Віктору Януковичу у викраденні помічника глави УПЦ Володимира, митрополита Олександра Драбинка.

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