ГПУ закликали скасувати закриття справи проти Пашинського

У Генпрокуратуру надійшло клопотання про скасування рішень про закриття кримінального провадження проти екс-нардепа Сергія Пашинського.

Заяву адресовано новому главі ГПУ Руслану Рябошапці від адвоката Марини Паринової, яка захищає інтереси В'ячеслава Хімікуса.

"Зміна політичної ситуації, суттєве оновлення осіб при владі демонструє існування величезного запиту українського суспільства на справедливість і відновлення довіри людей до правоохоронної системи в цілому", - наголошується в заяві.

Конфлікт стався 31 грудня 2016 року посеред дороги в одному з сіл Васильківського району під Києвом. Пашинський наніс тілесні ушкодження Хімікусу - вистрілив в ногу.

У квітні ГПУ повторно закрила справу проти Пашинського.

Сергій Пашинський Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, ГПУ напередодні закрила кримінальне провадження проти екс-першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника, який є підозрюваним у справі про "диктаторські закони 16 січня". Це сталося в останній день перебування на посаді генпрокурора Юрія Луценка.

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