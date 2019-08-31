Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

ГПУ закликали скасувати закриття справи проти Пашинського

907 Читати матеріал російською

У Генпрокуратуру надійшло клопотання про скасування рішень про закриття кримінального провадження проти екс-нардепа Сергія Пашинського.

Заяву адресовано новому главі ГПУ Руслану Рябошапці від адвоката Марини Паринової, яка захищає інтереси В'ячеслава Хімікуса.

"Зміна політичної ситуації, суттєве оновлення осіб при владі демонструє існування величезного запиту українського суспільства на справедливість і відновлення довіри людей до правоохоронної системи в цілому", - наголошується в заяві.

Новини
"Хочемо крові": Рябошапка назвав ключову мету ГПУ

Конфлікт стався 31 грудня 2016 року посеред дороги в одному з сіл Васильківського району під Києвом. Пашинський наніс тілесні ушкодження Хімікусу - вистрілив в ногу.

У квітні ГПУ повторно закрила справу проти Пашинського.

ГПУ закликали скасувати закриття справи проти Пашинського
ГПУ закликали скасувати закриття справи проти Пашинського

Сергій Пашинський

Сергій Пашинський

Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, ГПУ напередодні закрила кримінальне провадження проти екс-першого заступника спікера Верховної Ради Ігоря Калетника, який є підозрюваним у справі про "диктаторські закони 16 січня". Це сталося в останній день перебування на посаді генпрокурора Юрія Луценка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Сергій Пашинський В'ячеслав Хiмiкус Руслан Рябошапка
Місце
Україна
Тег
Генеральна прокуратура України
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чан Джеки
Чан Джеки
ЕТО И БУДЕТ ПРОВЕРКА ПРОКУРАТУРЫ НА ВШИВОСТЬ.ПАШИНСКИЙ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ЗА ХИМИКУСА А ТАМ УСЕ ПОДТЯНЕТСИ.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пашинский причастен к расстрелам на майдане!!!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...