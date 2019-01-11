ГПУ відмовилася видати Росії добровольця ''Правого сектора'': що відомо

Генеральна прокуратура України відмовилася видати РФ росіянина, який добровільно приєднався до лав "Правого сектора".

Про це в Facebоok повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган. Відповідне рішення було ухвалено 10 січня.

"Сьогодні заступником Генерального прокурора Євгеном Єніним було відмовлено у видачі Росії громадянина РФ, члена Правого сектора "С", який притягується в РФ до кримінальної відповідальності за участь у війні за незалежність України", – написала вона.

Правий сектор Корреспондент

Особистості бійця прес-секретар не уточнила, умовно позначивши його "С".

При цьому Сарган зазначила, що таким чином Єнін виконав дану раніше обіцянку. "Жоден справжній доброволець ніколи не буде відданий до лап агресора", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі спіймали російського найманця, який готував теракти на виборах в Україні.

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