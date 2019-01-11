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ГПУ відмовилася видати Росії добровольця ''Правого сектора'': що відомо

1.3тЧитати матеріал російською

Генеральна прокуратура України відмовилася видати РФ росіянина, який добровільно приєднався до лав "Правого сектора".

Про це в Facebоok повідомила прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган. Відповідне рішення було ухвалено 10 січня.

"Сьогодні заступником Генерального прокурора Євгеном Єніним було відмовлено у видачі Росії громадянина РФ, члена Правого сектора "С", який притягується в РФ до кримінальної відповідальності за участь у війні за незалежність України", – написала вона.

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Правий сектор

Правий сектор

Корреспондент

Особистості бійця прес-секретар не уточнила, умовно позначивши його "С".

При цьому Сарган зазначила, що таким чином Єнін виконав дану раніше обіцянку. "Жоден справжній доброволець ніколи не буде відданий до лап агресора", – уточнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі спіймали російського найманця, який готував теракти на виборах в Україні.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Лариса Сарган
Місце
Україна
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Х@й вам на рыло,а не воина!
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Питон Каа
Питон Каа
Вы б ему лучше гражданство украинское дали, а то что же теперь наемнику-карателю ни на работу устроиться и в поликлинику не сходить, долго ли так протянет "герой" современной Украины.
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Питон Каа
Питон Каа
Он Алекс, о чем ты, бандерлог, вон у вас наш бывший актеришка Пашинин с голоду пухнет и жалится, что зажигалку не на что купить, да и какая может быть нормальная жизнь в нищей стране-попрошайке, которая кругом должна.
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Он Алекс
Он Алекс
Питон Каа, наш герой не “ протянет”, а будет нормально жить .. а твои ебланы вагнеровские или просто бурятские клоуны, без чести, славы, презираемые даже своими с номерком на ноге, грузом 200 тихонько в ростовскую яму
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