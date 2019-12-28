Звинувачують у нападі: ГПУ і ДБР завершили розслідування у справі скандального екснардепа Микитася

Генпрокуратура і ДБР закінчили розслідування стосовно колишнього нардепа й ексглави "Укрбуду" Максима Микитася у зв'язку з його хуліганськими діями.

Як повідомив у телеграм-каналі колишній парламентарій Сергій Лещенко, мова йде про інцидент у селищній раді села Любеч Чернігівської області, де Микитась влаштував перепалку і погрожував голові ОТГ Сергію Пінчуку.

"Микитася звинувачують у нападі на главу ОТГ. Адвокатам Микитася для ознайомлення надані матеріали справи, після чого вона піде до суду", – написав Лещенко.

Він нагадав, що раніше в іншому виробництві Микитасю було винесено підозру в зв'язку із заволодінням майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн, через яку йому недавно продовжили запобіжний захід до лютого 2020 року.

Максим Микитась ub.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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