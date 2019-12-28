Звинувачують у нападі: ГПУ і ДБР завершили розслідування у справі скандального екснардепа Микитася

Генпрокуратура і ДБР закінчили розслідування стосовно колишнього нардепа й ексглави "Укрбуду" Максима Микитася у зв'язку з його хуліганськими діями.
Як повідомив у телеграм-каналі колишній парламентарій Сергій Лещенко, мова йде про інцидент у селищній раді села Любеч Чернігівської області, де Микитась влаштував перепалку і погрожував голові ОТГ Сергію Пінчуку.
"Микитася звинувачують у нападі на главу ОТГ. Адвокатам Микитася для ознайомлення надані матеріали справи, після чого вона піде до суду", – написав Лещенко.
Він нагадав, що раніше в іншому виробництві Микитасю було винесено підозру в зв'язку із заволодінням майном Нацгвардії на суму понад 81 млн грн, через яку йому недавно продовжили запобіжний захід до лютого 2020 року.
Максим Микитась
ub.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!