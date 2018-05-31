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"Говорить Москва!" Тука вирахував чергову хитрість Путіна на Донбасі

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Москва намагається заманити Україну в пастку, пропонуючи "прямі переговори" з терористичними республіками на Донбасі.

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook.

"Після початку "прямих переговорів", через хвилину Москва зробить "крок у сторону": ну ось, тепер і домовляйтеся між собою! Виставивши своїх маріонеток в якості повноцінної сторони переговорів, Кремль миттєво займе позицію "спостерігача і миротворця", знімаючи з себе всяку відповідальність!" - пояснив він.

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За його словами, у такому випадку Києву доведеться мати справу з "представниками", які абсолютно ні на що не впливають.

"Тому, шановні, коли чуєте заклики до "прямих переговорів", знайте - "говорить Москва", - попередив Тука.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники Росії у Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися від переговорів по звільненню українців із російських в'язниць, на що українська сторона висунула ряд вимог.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Георгій ТукаВолодимир Путін
Місце
Україна
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