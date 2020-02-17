"Готують загони Путін'югенд": ЗСУ показали, як терористи "ДНР" озброюють дітей

Терористи "ДНР" займаються воєнізованою пропагандою дітей з метою їх підготовки для вступу до своїх лав.

Фото озброєних школярів зі спеціальних зборів бойовиків опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Військово-польові збори підлітків "Зимове виживання" на окупованій території Донецької області. Росія продовжує готувати загони Путін'югенд", – обурився він.

Терористи "ДНР" озброюють дітей Facebook Анатолія Штефана

Терористи "ДНР" озброюють дітей Facebook Анатолія Штефана

Терористи "ДНР" озброюють дітей Facebook Анатолія Штефана

Терористи "ДНР" озброюють дітей Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під моторошними фото українці обурилися цинізмом окупантів і засудили їх за спробу перетворити дітей на майбутніх убивць.

"Готують до ролі гарматного м'яса зі шкільної лави", "Рашисти готують вбивць для подальших злочинів", "Побєдобєсіє! Совок! Вата! Колорадська спецпропаганда! Божевільня! Рашистська (неофашистська + неонацистська) шиза – шизофренічний неонацистський Гітлер'югенд (Сталін'югенд = Путлер'югенд)!", "Втрачене покоління", – обурюються люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ЛНР" влаштували пропагандистську акцію до 77-ї річниці визволення Луганщини від гітлерівських військ. До неї вони долучили студентів місцевих "вишів". Молодь переодягли у шинелі і ватники та змусили роздавати на трасі календарі, листівки і заборонені в Україні "георгіївські" стрічки.

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