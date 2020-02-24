Російські окупанти на Донбасі інтенсивно почали зміцнювати позиції своєї артилерії та проводити навчання для відпрацювання ударів по позиціях Об'єднаних сил.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України з посиланням на дані Головного управління розвідки.

У повідомленні уточнюється, що командування російських окупаційних військ нарощує підготовку з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК до активізації бойових дій.

САУ Армійський вісник

Зокрема, противник збільшив інтенсивність тренувань артилерійських підрозділів з відпрацювання завдавання ударів по уточнених цілях у глибині оборони ОС і вогневої підтримки своїх передових підрозділів в умовах загострення обстановки.

Крім того, російські окупанти обладнують нові вогневі позиції для самохідних артилерійських установок (САУ) і танків, а також створюють додатковий запас артилерійських боєприпасів у районах передових позицій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на початку лютого російська комісія на Донбасі перевірила готовність терористів до застосування артилерійських підрозділів із виконанням стрільб у складі мінометних батарей і артилерійських дивізіонів.

Все це відпрацьовувалося у взаємодії з розвідувальними підрозділами.

13 лютого стало відомо, що терористи "Л/ДНР" влаштували провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил, вихваляючись підготовкою перед кураторами-високопосадовцями з Росії.

А 17 лютого на Донбасі російські війська влаштували збори командирів батальйонів під керівництвом Південного військового округу ЗС РФ. Окупанти займалися командно-штабними тренуваннями з управління військами і вогнем артилерії.

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