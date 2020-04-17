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17 квітня • оновлено в 15:21
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Готують снайперів під прикриттям карантину: розвідка дізналася про підлість терористів на Донбасі

1.9т
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Російські окупанти на Донбасі вирішили використати режим карантину для приховування підготовки диверсійних груп і снайперських пар.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, Головному управлінню розвідки стало відомо, що у передвеликодній тиждень російське окупаційне командування проводило активну підготовку за цими напрямками поза полігонами.

"Водночас противник інтенсивно поповнював запаси боєкомплекту в передових підрозділах, зокрема боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів", – йдеться у зведенні.

Російський снайпер

Російський снайпер

pervoe.fm

Однак захисники України запевнили, що контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення і готові дати гідну збройну відсіч на підступні ворожі дії з боку російсько-окупаційних військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка дізналася, що російські окупанти на Донбасі вирішили скористатися карантином і наростити кількість важкої артилерії біля лінії розмежування. Так, на окремих напрямках було помічено висунення противником на раніше підготовлені вогневі позиції більш ніж 20 одиниць важкого озброєння, включаючи 122-мм гаубиці і 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Как только стать от этой Гавняной овцы ,так сразу пачками дохнут ВСУшные алкаши.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Снайперам Путина респект ,тренируются на чубатых обезьянах всу.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Главное чтоб ВСУшные алкаши испытывали страх.
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