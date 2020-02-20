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20 лютого • оновлено в 14:26
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Готують артилерію: на Донбас з'їхалися російські куратори

1.5т
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На тимчасово окупованій території Донбасу російські війська влаштували збори командирів батальйонів. Вони проходять під керівництвом Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Як стало відомо Головному управлінню розвідки, збори стартували 17 лютого. У зведенні на сайті Міністерства оборони України написали, що їх метою окупанти визначили підвищення рівня підготовки командного складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

"У ході зборів окупантами передбачено проведення командно-штабних тренувань з управління військами і вогнем артилерії", – відзначили в повідомленні розвідки.

Артилерія

Артилерія

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • на початку лютого російська комісія на Донбасі вже перевіряла готовність терористів до застосування артилерійських підрозділів з виконанням стрільб у складі мінометних батарей і артилерійських дивізіонів.

  • Все це відпрацьовувалося у взаємодії з розвідувальними підрозділами.

  • А 13 лютого стало відомо, що терористи "Л/ДНР" влаштували провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил, вихваляючись підготовкою перед кураторами-високопосадовцями з Росії.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України Головне управління розвідки
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