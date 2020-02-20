Готують артилерію: на Донбас з'їхалися російські куратори

На тимчасово окупованій території Донбасу російські війська влаштували збори командирів батальйонів. Вони проходять під керівництвом Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації.

Як стало відомо Головному управлінню розвідки, збори стартували 17 лютого. У зведенні на сайті Міністерства оборони України написали, що їх метою окупанти визначили підвищення рівня підготовки командного складу з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів.

"У ході зборів окупантами передбачено проведення командно-штабних тренувань з управління військами і вогнем артилерії", – відзначили в повідомленні розвідки.

Артилерія X-True.info

Як повідомляв OBOZREVATEL:

на початку лютого російська комісія на Донбасі вже перевіряла готовність терористів до застосування артилерійських підрозділів з виконанням стрільб у складі мінометних батарей і артилерійських дивізіонів.

Все це відпрацьовувалося у взаємодії з розвідувальними підрозділами.

А 13 лютого стало відомо, що терористи "Л/ДНР" влаштували провокаційні обстріли позицій Об'єднаних сил, вихваляючись підготовкою перед кураторами-високопосадовцями з Росії.

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