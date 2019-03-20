"Готував відділення Криму від України!" Портников назвав "справжнього сепаратиста"

Перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков (1994—1995 рр.) готував відділення Криму від України, він був справжнім сепаратистом.

Про це у блозі для "Крим.Реалії" написав журналіст Віталій Портников, нагадавши, що Мєшков призначив главою своєї адміністрації росіянина, сформував уряд з москвичів, ввів московський час.

"Тільки ось за спиною у нього не було "ввічливих зелених чоловічків". Навіть якщо він і був на зв'язку з російськими спецслужбами — зрозуміло ж, що чекісти були і серед його московських призначенців — то він, на відміну від Аксьонова та Константинова, ризикував, ризикував політичною кар'єрою, навіть здоров'ям, життям — але тим не менше діяв, бо відрізнявся від майбутніх керівників "російського" Криму переконаннями — нехай антиукраїнськими, але переконаннями", — зазначив він.

За словами Портникова, ми звикли думати, що Мєшков програв, але насправді це не він програв, а Україна програла.

Юрій Мєшков МК

"Не Україна повернула собі майже вже втрачений у 1994 році Крим. Це Україну приєднали до Криму, в якому вже був не потрібен Мєшков. А потім і до Донбасу. Москва зупинила будь-яку підтримку проросійських сил у Криму після перемоги на президентських виборах Леоніда Кучми", — додав журналіст.

Він наголосив, що жодного сенсу в російському Криму для Єльцина і його оточення в цій новій ситуації "приборкання України" вже просто не було.

"Українські спецслужби отримали можливість ліквідувати вогнище сепаратизму і позбутися Мєшкова, а Крим, як з'ясувалося, перетворився на вотчину кримінальних угруповань і просто чекав свого часу. Вдалося б Росії проковтнути Україну разом із Кримом — і ніхто в Москві ніколи і не згадав би про півострів. Не вийшло — і Путін "відкусив" Крим, не покладаючись на проросійських політиків і активістів. Просто ввів війська", — зазначив Портников.

"Тепер колишній кримський президент дивується, як це особистості з неоднозначним минулим стали улюбленцями Кремля. Те, що сама Росія — це такий великий Крим, керований такими самими особистостями зі значно більшими грошима і ресурсами, здається, досі залишилося таємницею для Юрія Мєшкова", — підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 березня підконтрольний РФ Центральний районний суд Сімферополя заарештував скандального екс-президента Криму Юрія Мєшкова за "опір працівникам поліції".

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