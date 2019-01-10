МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Готував теракти: на Донбасі впіймали найманця російської спецслужби

2.5тЧитати матеріал російською

Працівники Служби безпеки України під керівництвом військової прокуратури Маріупольського гарнізону затримали найманця ФСБ РФ, який готував теракти на час проведення президентських виборів в Україні.

Про це повідомляється на сторінці Об'єднаних сил у Facebook. У період із серпня 2018 по січень 2019 року чоловік планував створення терористичного угруповання.

"10 січня 2019 року громадянин К. був затриманий під час придбання чергової партії вогнепальної зброї — 3 пістолетів ПМ", — йдеться у повідомленні.

Новини
Зазнають втрат: ЗСУ дали жорстку відповідь терористам на Донбасі

На Донбасі впіймали російського найманця

На Донбасі впіймали російського найманця

Facebook Об'єднаних сил

Зазначається, що було встановлено змову з працівниками ФСБ РФ (із дислокацією в АР Крим) із метою силової підтримки опозиційних політичних об'єднань шляхом вчинення терористичних актів та масових заворушень на території України під час проведення президентських виборів.

Готував теракти: на Донбасі впіймали найманця російської спецслужби

Facebook Об'єднаних сил

Готував теракти: на Донбасі впіймали найманця російської спецслужби

Facebook Об'єднаних сил

Готував теракти: на Донбасі впіймали найманця російської спецслужби

Facebook Об'єднаних сил

За даними правоохоронців, були задокументовані факти придбання найманцем бойових гранат і 11 пістолетів ПМ на загальну суму 5250 доларів США, збуту ним наркотичних засобів (амфетаміну) масою 11 грамів на загальну суму 5000 грн, а також передачі 600 доларів США працівнику слідчих органів, який мав завдати третій особі тяжких тілесних ушкоджень.

Розшукові дії за місцем проживання і роботи чоловіка тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до окупованого Донецька повернувся сербський снайпер Деян "Декі" Берич, який воював на боці терористів на Донбасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
1
6
Смішно
12
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ахинея какая-то, амфетамин он тоже в террористических целях сбывал? И с целью совершения теракта в отношении третьего лица по заданию ФСБ дал 600 баксов сотруднику правоохранительных органов (видимо тоже террористу) чтобы тот его отп..ил!?? Ну чистый ржач!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Алексей Смирнов, Это же украина, логика оттуда давно ушла))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А почему не пишите ''ЯКОБЫ'' про украинских террористов всегда так пишите)))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
А сколько их еще поймают перед выборами....
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги