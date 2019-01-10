Готував теракти: на Донбасі впіймали найманця російської спецслужби

Працівники Служби безпеки України під керівництвом військової прокуратури Маріупольського гарнізону затримали найманця ФСБ РФ, який готував теракти на час проведення президентських виборів в Україні.

Про це повідомляється на сторінці Об'єднаних сил у Facebook. У період із серпня 2018 по січень 2019 року чоловік планував створення терористичного угруповання.

"10 січня 2019 року громадянин К. був затриманий під час придбання чергової партії вогнепальної зброї — 3 пістолетів ПМ", — йдеться у повідомленні.

На Донбасі впіймали російського найманця Facebook Об'єднаних сил

Зазначається, що було встановлено змову з працівниками ФСБ РФ (із дислокацією в АР Крим) із метою силової підтримки опозиційних політичних об'єднань шляхом вчинення терористичних актів та масових заворушень на території України під час проведення президентських виборів.

Facebook Об'єднаних сил

Facebook Об'єднаних сил

Facebook Об'єднаних сил

За даними правоохоронців, були задокументовані факти придбання найманцем бойових гранат і 11 пістолетів ПМ на загальну суму 5250 доларів США, збуту ним наркотичних засобів (амфетаміну) масою 11 грамів на загальну суму 5000 грн, а також передачі 600 доларів США працівнику слідчих органів, який мав завдати третій особі тяжких тілесних ушкоджень.

Розшукові дії за місцем проживання і роботи чоловіка тривають.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до окупованого Донецька повернувся сербський снайпер Деян "Декі" Берич, який воював на боці терористів на Донбасі.