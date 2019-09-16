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16 вересня • оновлено в 14:22
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/ Розслідування

Готував "переворот"? Стало відомо про гучний арешт ватажка "ЛНР"

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У тимчасово окупованому Луганську нібито заарештували одіозного "міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета. Крім того, його звільнили із займаної посади.

Як повідомляє видання "Остров", посилаючись на джерела у Луганську, за місцем його проживання і роботи відбуваються обшуки. Проти терориста завели кримінальну справу. Крім того, серія обшуків відбувається і в кабінетах його "заступників".

Характерно, що раніше у закритих групах прихильників "русского міра" на Донбасі з'явилася інформація про те, що Корнет готується втекти до Росії.

Можливою причиною арешту ватажка терористів називають його давній конфлікт із чинним "главою ЛНР" Леонідом Пасічником.

Адже організувавши "переворот" у псевдореспубліці для повалення колишнього голови "ЛНР" Ігоря Плотницького, Корнет був незадоволений тим, що влада на окупованій частині Луганської області у результаті перейшла не до нього, а до ексватажка "МДБ ЛНР" Пасічника.

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Новину про чистки в "ЛНР" також прокоментував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Минулого разу Корнет обіграв і скинув Плотницького, залишаючись неформальним лідером бойовиків, але цього разу щось пішло не так", – пише він.

Ігор Корнет

Ігор Корнет

Вікіпедія

Захисник України нагадав, що у 2017 році конфлікт Корнета з Плотницьким загострився. Так, першого виселили із будинку, де він проживав, а 20 листопада Плотницький заявив про усунення Корнета від виконання ним своїх обов'язків рішенням суду.

Однак Корнет продовжив свою діяльність, його бойовики оточили центр Луганська і взяли під контроль адміністративні будівлі та офіс телекомпанії. Оточення Плотницького звинуватили у співпраці з СБУ. Також були заарештовані функціонери "прокуратури". В результаті Плотницький склав повноваження голови фейкової "республіки".

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Ігор Корнет Анатолій Штефан
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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