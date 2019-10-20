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20 жовтня • оновлено в 23:17
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Готував масштабний теракт: на Черкащині зловили хіміка-шпигуна з Росії

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У місті Умань Черкаської області правоохоронці затримали громадянина Росії Леоніда Харитонова, який готував вибухівку для підриву місцевого військового летовища.

Затриманий – вчений-хімік із Санкт-Петербурга, який приїхав в Україну близько трьох років тому. Він одружився на українці Вікторії Панченко та отримав вид на проживання, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як відзначили журналісти, росіянин готував диверсію, яка за масштабами могла б зрівнятися з вибухами на військових складах в Ічні, Балаклії та Калинівці.

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Леонід Харитонов

Леонід Харитонов

Скрін відео

Правоохоронці зацікавилися чоловіком після сімейної сварки, коли Харитонов кинувся на дружину із сокирою в руках. Про інцидент поліції розповіла сама жінка.

Як виявилося, причиною їхнього конфлікту стало те, що росіянин не знайшов вдома свій довідник по хімії.

Дружина росіянина

Дружина росіянина

Скрін відео

Незабаром до розслідування залучили контррозвідку, в будинку Харитонова встановили приховані камери.

Це дозволило зібрати необхідну доказову базу. Так, чоловік виготовляв небезпечну вибухову речовину, кодовими словами передавав інформацію по телефону з російським номером і обговорював деталі диверсії.

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Також правоохоронці зафіксували наступну розмову чоловіка: "Падло гі*нисте... Тільки ти повернешся, воно тобі ніж у спину... Ось такі вони тварюки. Вони всі такі. Всі, всі. Всі без виключення, сто відсотків. Сто і нуль-ноль-нуль. Вони всі с*ки. Ось стоїш у черзі, а за тобою дідок стоїть, ф*шист недобитий, білявий такий, ну, чисто, к*раталь!"

Харитонов за виготовленням вибухівки

Харитонов за виготовленням вибухівки

Скрін відео

У результаті шпигуна затримали, а в будинку провели обшук. У громадянина РФ вилучено вибухонебезпечну речовину, яка знаходилася в звичайних на вигляд сигаретах на місці фільтра.

Речовина була значно небезпечнішою за тротил, хоча і була виготовлена хіміком у домашніх умовах. Сигарети, як з'ясували українські правоохоронці, служили тільки детонатором для ще більш потужної вибухівки.

Також під матратцем він зберігав 490 тисяч російських рублів, а після скоєння запланованого теракту хотів полетіти в Гонконг.

Леонід Харитонов

Леонід Харитонов

Скрін відео

Журналісти додали, що спробували купити в звичайних супермаркетах необхідні для виготовлення смертельної вибухонебезпечної речовини компоненти.

Усі вони знаходяться у відкритому доступі. На придбання трьох основних пішло 139, 220 і 28 гривень.

Готував масштабний теракт: на Черкащині зловили хіміка-шпигуна з Росії

Скрін відео

Відзначимо, 8 серпня СБУ повідомляла, що в Черкаській області був затриманий громадянин Російської Федерації, який готував диверсію на стратегічному об'єкті ЗСУ.

Як писав OBOZREVATEL, у вересні поточного року стало відомо, що військовослужбовця 26-ї окремої артилерійської бригади в Бердичеві (Житомирська область) намагалася завербувати Федеральна служба безпеки Росії. Українському гранатометнику доручили здійснити вибух у військовій частині.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Черкаси
Теги
дивепсія затримання видео Служба безпеки України
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
может еще и летчиков пургеном хотел накормить?..теперь для воспаленных свидомитов столько дрожжейнадерьмовую фантазию!
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Банкой тушонки хотел аэродром взорвать? какие взрывоопасные аэродромы у Неньки...
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