Готував диверсію: на Черкащині СБУ затримала росіянина з вибухівкою

Служба безпеки України затримала в Черкаській області громадянина Російської Федерації, який готував диверсію на стратегічному об'єкті ЗСУ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у четвер, 8 серпня (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Було встановлено, що іноземець, який проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини і саморобні вибухові пристрої. Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому ЗСУ.

Новини СБУ спіймала агента ФСБ

СБУ спіймала диверсанта з Росії Прес-служба СБУ

За місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, замітки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу і схеми створення вибухівки. Також виявлено матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об'єкт диверсії.

СБУ спіймала диверсанта з Росії Прес-служба СБУ

СБУ спіймала диверсанта з Росії Прес-служба СБУ

СБУ спіймала диверсанта з Росії Прес-служба СБУ

СБУ спіймала диверсанта з Росії Прес-служба СБУ

В СБУ розповіли, що громадянину РФ уже оголосили підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 113 (диверсія) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. У зв'язку з цим суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше СБУ попередила підготовку спецслужбами РФ терористичного акту на одному з арсеналів ЗСУ, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів.

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