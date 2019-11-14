Готувались до злочину заздалегідь: суд виніс вирок убивцям черкаської таксистки

Соснівський районний суд Черкас відправив за ґрати 23-річного місцевого жителя та його 21-річну зведену сестру. У січні 2018 року вони вбили таксистку Ірину Чуприну.

Чоловік проведе у в’язниці 13 років, дівчина – 8. Усе належне їм майно буде конфісковане, йдеться на офіційному сайті суду.

Слідство встановило, що свій злочин Артем Стьопкін та Карина Максименко планували заздалегідь. Напередодні трагедії придбали в аптеці медичні рукавички. У день вчинення злочину чоловік, перебуваючи в нетверезому стані, прихопивши з дому кухонний ніж, разом зі своєю сестрою пішли на прогулянку містом. Планували зупинити автомобіль і в подальшому заволодіти ним.

Інформація з порталу "Судова влада"

Біля одного з місцевих торгових центрів вони взяли таксі – автомобіль Мercedes Vito, яким керувала 41-річна Ірина Чуприна. Водійка доставила пасажирів в один із дворів у Південно-Західному районі Черкас. Там, як свідчив сам обвинувачений в суді, між ними виникла суперечка через оплату послуги таксі. В ході конфлікту він кілька разів ударив жертву ножем. Від отриманих травм вона померла.

Опісля злочинці вивезли тіло вбитої жінки в лісопосадку в Смілянському районі, неподалік Черкас. Там залишили труп, а на викраденому авто повернулись до обласного центру. Згодом залишили і сам транспортний засіб на стоянці непрацюючого ТЦ на околиці Черкас.

Тіло жінки знайшли за кілька днів після вбивства

Карина Максименко, якій на момент вчинення злочину не виповнилось і 20 років, в суді зазначила, що вважає себе винною лише в тому, що приховала злочин. Однак вдіяти нічого не могла, адже остерігалась і за своє життя.

Її зведений брат заявив, буцім вбивство трапилося спонтанно, а наміру викрадати автівку він не мав.

Однак зібрані слідством докази вказували на провину родичів, тому суд виніс вирок не на їхню користь.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, черкащанка Ірина Чуприна зникла на Різдво 2018 року. Наступного дня донька жінки повідомила поліції, що її мама вийшла на роботу й досі не повернулась. За кілька днів її труп з численними ножовими ранами знайшли. А вже наступного дня поліція затримала і двох підозрюваних у вбивстві таксистки.

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