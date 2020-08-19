По данным источников Цензор.Нет, в одном из информационных агентств сейчас будет опубликовано заявление экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Это заявление подготовлено пиарщиками Офиса президента. Вы увидите, впрочем, что ни в одном из заявлений по данной теме не называется и не опровергается моя статья, и не упоминается мое имя.

Подсказываю: произошло разглашение информации об уголовном деле № 42014000000000457, в рамках которого проводилась операция. Я называю номер дела - и власти обязаны начать расследование, а что же в этом деле было, и почему произошел провал операции, в рамках которой было открыто производство. За это надо нести ответственность - и надо определить - кто же именно разгласил.

Господин президент, моя статья - это заявление о преступлении, подозрение в государственной измене, которое касается лично вас.

Указаны имена всех участников совещания в Офисе президента - и совершенно понятно, кого именно надо допросить. Сегодня целый ряд народных депутатов заявили о провале секретной операции - и на это также обязаны реагировать правоохранительные органы.

И реагировать президент обязан согласно закону Украины - а именно, потребовать возбуждения уголовного дела по факту утечки информации и подозрения в госизмене. Это не опция - это закон.

Все участники совещания в вашем кабинете обязаны быть предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний, и дать показания.

Я также готов давать показания.

Для контроля объективности расследования необходимо создание Временной следственной комиссии Верховной Рады. Чтобы люди с доступом к гостайне получили информацию, и огласили публично свои выводы.

А пресс-релизы и комментарии можно писать любые, это не проблема, пишите еще. Но начните наконец выполнять служебные обязанности президента в данном деле. Не усугубляйте свое положение - срок полномочий когда-то закончится, и все равно придется отвечать по закону.

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