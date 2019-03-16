"Господи, яка пітьма!" Український журналіст помер через халатність лікарів

У суботу, 16 березня, помер журналіст "Фокуса", редактор стрічки новин Святослав Секунов.

Про це повідомив головний редактор видання Євген Гордійчук, вказавши, що у чоловіка були проблеми з печінкою і виразка.

"На цьому тижні підскочила температура до 40,5. Вночі з п'ятниці на суботу йому стало зовсім погано. Викликали швидку. Швидка не захотіла забирати його в лікарню, вкололи щось і сунули мамі папірець — мовляв, підпишіть, що ми приїхали і зробили укол. Мама підписала. Потім з'ясувалося, що це була відмова від госпіталізації", — написав він.

Вранці Секунова у важкому стані забрали до лікарні на Оболоні і вже без свідомості помістили в реанімацію з підозрою на внутрішню кровотечу.

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facebook Святослава Секунова

"Але навіть не зробили УЗД — на вихідних у столичній лікарні немає лікаря — з УЗД. Через кілька годин Святослав помер від внутрішньої кровотечі", — повідомив Гордійчук.

"Господи, який морок. Людина померла, тому що швидка не захотіла госпіталізувати, а коли все-таки це зробили, в лікарні не виявилося лікаря з УЗД. І людина померла від внутрішньої кровотечі..." — прокоментувала журналістка Олена Шкарпова.

facebook Святослава Секунова

facebook Святослава Секунова

Як писав OBOZREVATEL, недавно під Луцьком в страшній аварії вночі загинув відомий місцевий журналіст. Він перебігав дорогу в невстановленому місці.

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