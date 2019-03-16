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"Господи, яка пітьма!" Український журналіст помер через халатність лікарів

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У суботу, 16 березня, помер журналіст "Фокуса", редактор стрічки новин Святослав Секунов.

Про це повідомив головний редактор видання Євген Гордійчук, вказавши, що у чоловіка були проблеми з печінкою і виразка.

"На цьому тижні підскочила температура до 40,5. Вночі з п'ятниці на суботу йому стало зовсім погано. Викликали швидку. Швидка не захотіла забирати його в лікарню, вкололи щось і сунули мамі папірець — мовляв, підпишіть, що ми приїхали і зробили укол. Мама підписала. Потім з'ясувалося, що це була відмова від госпіталізації", — написав він.

Вранці Секунова у важкому стані забрали до лікарні на Оболоні і вже без свідомості помістили в реанімацію з підозрою на внутрішню кровотечу.

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"Господи, яка пітьма!" Український журналіст помер через халатність лікарів

facebook Святослава Секунова

"Але навіть не зробили УЗД — на вихідних у столичній лікарні немає лікаря — з УЗД. Через кілька годин Святослав помер від внутрішньої кровотечі", — повідомив Гордійчук.

"Господи, який морок. Людина померла, тому що швидка не захотіла госпіталізувати, а коли все-таки це зробили, в лікарні не виявилося лікаря з УЗД. І людина померла від внутрішньої кровотечі..." — прокоментувала журналістка Олена Шкарпова.

"Господи, яка пітьма!" Український журналіст помер через халатність лікарів

facebook Святослава Секунова

"Господи, яка пітьма!" Український журналіст помер через халатність лікарів

facebook Святослава Секунова

Як писав OBOZREVATEL, недавно під Луцьком в страшній аварії вночі загинув відомий місцевий журналіст. Він перебігав дорогу в невстановленому місці.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Недавно врача кислотой облили... Наверное, стоит повторить родным убитого этими суками парня! Или и так сойдет?
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