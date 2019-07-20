"Горять будинки, місто знеструмлене": з'явилися подробиці про трагедію під Луганськом

Терористи "ЛНР" заявили, що в результаті обстрілу Первомайська місто залишилося знеструмленим.

За даними окупантів, які звинуватили бійців ЗСУ, по населеному пункту "як слід насипали з АГС і мінометів".

"Первомайськ знеструмлено в результаті артилерійської атаки ЗСУ. На відео фіксується задимлення, швидше за все горять будинки", - пишуть терористи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в той же час перед виборами в Україні терористи "ДНР" влаштували паніку, стверджуючи, що ЗСУ нібито готують на Донбасі наступ.

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