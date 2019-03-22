"Горів добу": офіцер ЗСУ показав феєричний розгром терористів на Донбасі

Українські військові влучним ударом знищили черговий об'єкт терористів на Донбасі.

Цього разу бійці Об'єднаних сил розбили склад боєприпасів бойовиків. Феєричне знищення показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У результаті влучного пострілу був знищений склад боєприпасів російських окупантів, який феєрично горів майже добу", – прокоментував він.

Скріншот з відео

За даними розвідки, у результаті двоє терористів загинули, ще троє отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення у результаті бойових дій на Донбасі 21 березня.

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