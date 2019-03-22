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"Горів добу": офіцер ЗСУ показав феєричний розгром терористів на Донбасі

2.3тЧитати матеріал російською

Українські військові влучним ударом знищили черговий об'єкт терористів на Донбасі.

Цього разу бійці Об'єднаних сил розбили склад боєприпасів бойовиків. Феєричне знищення показав у мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У результаті влучного пострілу був знищений склад боєприпасів російських окупантів, який феєрично горів майже добу", – прокоментував він.

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"Горів добу": офіцер ЗСУ показав феєричний розгром терористів на Донбасі

Скріншот з відео

За даними розвідки, у результаті двоє терористів загинули, ще троє отримали поранення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення у результаті бойових дій на Донбасі 21 березня.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Украинская армия прекрасно пердолит росийскую армию на Донбассе! война до полной победы!
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andrei andrei
andrei andrei
Ясно. Ждем феерический борт с хохлопидоргами и запчастями в черных пакетах😁
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
С начала текущих суток сепаратисты обстреляли опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север.За прошедшие сутки один украинский военный погиб, двое были ранены. Штирлицу наверное про енто не сказала...говорящая каска тымчука?
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