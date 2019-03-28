Гонтарева, Ложкін, Стеценко і Філатов не є підозрюваними — ГПУ

Повідомлення Генеральною прокуратурою про підозру Валерії Гонтаревій, Борису Ложкіну, Костянтину Стеценку, Олексію Філатову було здійснено з порушенням процесуального законодавства.

Про це в Facebook повідомив спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко повідомив, що повідомлення про підозру Гонтаревій, Ложкіну, Стеценку і Філатову вимагали наявності достатніх доказів, доручення старшого групи прокурорів і особистого вручення.

"Жодна з цих вимог не була дотримана прокурором Костянтином Куликом. Отже, зазначені особи не вважаються підозрюваними в розумінні ст. 42 КПК. Правову оцінку дій прокурора Кулика надасть ДБР. Передвиборна лихоманка явно псує людей", — написав він.

Напередодні з'явилася інформація, що Генеральна прокуратура України завершила розслідування проти олігарха Сергія Курченка, і в зв'язку з цим оголосила підозри і екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, колишній главі Національного банку Валерії Гонтаревій і чинному заступник голови Адміністрації президента Олексію Філатову. Їх усіх нібито підозрюють в причетності до відмивання мільярдів гривень "сім'ї" Віктора Януковича.

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що відмивання грошей для Януковича стало можливим завдяки множинним особливо тяжким злочинам. За його словами, у справі Курченка підозрюються 98 чиновників, а щодо 42 осіб кримінальні виробництва вже направлено до суду для розгляду по суті.

Валерія Гонтарева korrespondent.net

Ложкін Борис LIGA.net

Філатов Олексій LIGA.net

Костянтин Стеценко Comments.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше All Jazeera, посилаючись на судове рішення Краматорського районного суду, заявляла, що інвестиційна компанія ICU, раду директорів якої очолювала Гонтарева, нібито допомагала екс-президенту Віктору Януковичу вивести з України $ 1,5 мільярда в період з 2012 по 2014 роки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся