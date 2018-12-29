Керуючий партнер в Адвокатському об'єднанні "Войченко і Дульський"

Іменем України встановлено, що Головою ДФС України є Роман Насіров, незаконно звільнений урядом.

Знайте, панове чиновники-урядовці, що невиконання судового рішення є неповагою до демократії, державним свавіллям і підривом довіри до судової гілки влади.

Вами вчинено брутальне порушення принципу обов’язковості судового рішення, що є складовою принципу правової визначеності, який є ОСНОВОПОЛОЖНИМ принципом ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА!

Відправляйте подалі своїх радників-консультантів, які ганьблять українську правову систему, та діють всупереч інтересам держави Україна.

І не кивайте в бік Суду, лайтеся між собою, оскільки підставою звільнення було політичне твердження про наявність подвійного громадянства, чого Ви не змогли довести в суді!