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Олександр Дульський
Олександр Дульський
Керуючий партнер в Адвокатському об'єднанні "Войченко і Дульський"Всі статті автора

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

Іменем України встановлено, що Головою ДФС України є Роман Насіров, незаконно звільнений урядом.

Новини
''Виконую рішення суду'': Насіров зробив офіційну заяву

Знайте, панове чиновники-урядовці, що невиконання судового рішення є неповагою до демократії, державним свавіллям і підривом довіри до судової гілки влади.

Вами вчинено брутальне порушення принципу обов’язковості судового рішення, що є складовою принципу правової визначеності, який є ОСНОВОПОЛОЖНИМ принципом ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА!

Відправляйте подалі своїх радників-консультантів, які ганьблять українську правову систему, та діють всупереч інтересам держави Україна.

І не кивайте в бік Суду, лайтеся між собою, оскільки підставою звільнення було політичне твердження про наявність подвійного громадянства, чого Ви не змогли довести в суді!

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

Головою ДФС України є Роман Насіров. Уряд звільнив його незаконно

Читайте всі новини по темі "Справа НАБУ проти Романа Насирова" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Олександр ДульськийОлександр Дульський
Тема
Справа НАБУ проти Романа Насирова
Особа
Роман Насіров
Місце
Україна
Тег
Насіров
Джерело
Джерело:Facebook Олександра Дульського
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
Америку открыл! Что гаранту что правительству НАПЛЕВАТЬ на конституцию и законы!
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
фамилии тех, кто протежировал насирова на должность, в студию. через таких падлюк, а также их ставленников типа насирова, доведших себя на госслужбе и своих отпрысков до полного благоденствия, а также шестерок типа дульских, башляющих для принятия правильного решения типа "рехвормированным" судьям в печерском правосудии, Украина находится в таком плачевном состоянии. где анонсированные 4 года назад посадки коррупционеров? Ворон ворону глаз не выклюет
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Ogorodnikova Gala
Ogorodnikova Gala
Ага, придушишь его, как же! Там така пика, до за три дні не опплюєш! А Вам, господин Дульский, должно быть стыдно!!! За то, Как Вы себе на жизнь зарабатываете!!!
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