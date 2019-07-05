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Голова потрапила між колеса: на Львівщині п'яний ексдепутат збив дівчину

27.6тЧитати матеріал російською

У Стрийському районі Львівської області колишній депутат у стані алкогольного сп'яніння збив на автомобілі 22-річну дівчину, протягнувши її по асфальту.

Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, повідомляється, що за кермом автомобіля, який влаштував ДТП, був 60-річний Микола Янюк, який, за словами місцевих жителів займає високу посаду і має власний бізнес.

У момент аварії дівчина сідала в машину до свого нареченого, проте авто ексдепутата занесло і він наїхав на неї. За словами сестри потерпілої Вікторії, голова дівчини потрапила між колесами і машина протягнула її по асфальту. Водій нібито навіть не зрозумів, що трапилося.

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Авто Янюка

Авто Янюка

Скріншот з відео

Постраждала дівчина

Постраждала дівчина

Скріншот з відео

Відзначається, що потерпіла дивом вижила, на ній не було живого місця. На її крик збіглися півсела. Її одразу ж госпіталізували в реанімацію і тепер на неї чекає кілька складних операцій.

Очевидці ДТП ледь не влаштували водію самосуд. Врятуватися від гніву місцевих жителів йому вдалося лише сховавшись у машині поліції.

Микола Янюк

Микола Янюк

Скріншот з відео

Микола Янюк

Микола Янюк

Скріншот з відео

Свідки події розповіли, що перед тим, як сісти за кермо, чиновник випивав у місцевому кафе, а під час аварії заснув за кермом автомобіля.

При цьому сусіди Янюк запевнили, що він порядна людина і ніколи не п'є через проблеми з серцем.

Однак у поліції підтвердили, що в крові винуватця ДТП все ж був алкоголь. Тепер чоловікові загрожує до 3 років обмеження волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом депутат Яготинської міськради на автомобілі зіткнувся з мотоциклом, у результаті чого загинули дві людини.

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Місце
Україна
Теги
ДТПДТП Львівщина
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Лелека Лариса
Лелека Лариса
Які 3 роки??ви що знущаєтеся???забрати права і у в'язницю на років 10 алкашня довбана
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