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Голодування Сенцова: стало відомо про нове рішення в'язня Кремля

4.5тЧитати новину російською

Український політв'язень Олег Сенцов, який утримується у російській в'язниці, погодився на підтримуючу терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування.

Про це заявила прес-служба управління федеральної служби виконання покарань, підвідомча Міністерству юстиції РФ.

"Повідомляємо, що в даний час засуджений Сенцов О.Г., який відмовився від прийому їжі, знаходиться під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. В даний час Сенцов О.Г. почав отримувати підтримуючу терапію, на що дав свою згоду", - написано в заяві.

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Також повідомляється, що зараз стан здоров'я Сенцова оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, Сенцов оголосив безстрокове голодування 16 травня. Єдиною його вимогою є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше була названа єдина людина, здатна вплинути на звільнення Сенцова.

Читайте всі новини по темі "Українські політв'язні в Росії" на сайті "Обозреватель".

Теми
Українські політв'язні в РосіїРосійсько-український конфлікт
Особа
Олег Сенцов
Місце
Росія
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потрошенко-шоколадный петро
потрошенко-шоколадный петро
главное что бы от голодовки, рожа хохлоупыря не стала такой же огромной,как жопа вечно голодавшей надьки
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