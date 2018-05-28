Голодування Сенцова: стало відомо про нове рішення в'язня Кремля

Український політв'язень Олег Сенцов, який утримується у російській в'язниці, погодився на підтримуючу терапію під час оголошеного ним безстрокового голодування.

Про це заявила прес-служба управління федеральної служби виконання покарань, підвідомча Міністерству юстиції РФ.

"Повідомляємо, що в даний час засуджений Сенцов О.Г., який відмовився від прийому їжі, знаходиться під динамічним наглядом медичних працівників установи, де він відбуває покарання. В даний час Сенцов О.Г. почав отримувати підтримуючу терапію, на що дав свою згоду", - написано в заяві.

Також повідомляється, що зараз стан здоров'я Сенцова оцінюється як задовільний.

Нагадаємо, Сенцов оголосив безстрокове голодування 16 травня. Єдиною його вимогою є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше була названа єдина людина, здатна вплинути на звільнення Сенцова.