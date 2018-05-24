Голодування Сенцова: екс-охоронець Яроша підтримав режисера з російського СІЗО

Колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков, якого незаконно утримують в російському СІЗО, оголосив голодування на підтримку Олега Сенцова та інших політв'язнів.

"Ми сьогодні були на побаченні, вчора був суд щодо продовження арешту, на місяць продовжили. Після нього він дізнався новини, йому адвокат передав і хотів написати записку. Перший варіант - він хотів попросити Олега припинити, тому що потрібні сили для подальшої боротьби в Україні. Але конвой йому не дав написати своєю рукою, він продиктував адвокату", - розповіла в коментарі InfoResist його сестра Людмила Шумкова.

Екс-охоронець Яроша вказав у записці, що оголошує голодування на підтримку Сенцова і інших побратимів на честь Дня героїв 23 травня.

"Влада на Олександра взагалі ніяким чином не реагує. Таке відчуття, що його взагалі немає. Його навіть викинули зі списку, який давали правозахисники, в тому числі Марія Томак з "Медійної ініціативи за права людини" - вони просто викинули його з цього списку. Взагалі йде незрозуміла ситуація. Військова прокуратура від нього відвернулася, вони його раніше залучали в якості спеціаліста", - підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 травня Сенцов оголосив голодування, вимагаючи відпустити всіх в'язнів українців у Криму і Росії.

Президент України Петро Порошенко у відповідь на рішення Сенцова закликав міжнародну спільноту посилити тиск.

Російський опозиціонер і політичний експерт Костянтин Боровий заявив, що режисер вибрав вдалий час для голодування.