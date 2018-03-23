Голодування Савченко викликала бурхливу реакцію бійця АТО

Оскільки останнім часом українці мали можливість "спостерігати прекрасні округлі форми сідничних м'язів" позафракційного народного депутата України Надії Савченко, голодовка піде їй на користь.

"Особливо, якщо це буде голодовка на дитячому харчуванні, як це було під час її ув'язнення в "Мордорі", - сказав "Обозревателю"боєць АТО, артилерист Андрій Кобзар.

"Я вважаю, що її жирових запасів і відкладень, насиджених у Верховній Раді, вистачить на дуже тривалу голодовку", - додав він.

"Як би ви вчинили на її місці - якби вам пред'явили подібне звинувачення і посадили в СІЗО?" - запитав "Обозреватель". "Перш за все, я б не займався таким речами. Це називається брати у ворога зброю, щоб скидати владу в своїй - воюючій - країні. Це злочин. Я як військовослужбовець резерву, патріот і свідомий громадянин ніколи б такого не робив. Якби мені запропонували щось подібне, я негайно поінформував би про це компетентні органи. Що, власне, і зробили нормальні офіцери, до яких вона звернулася", - відповів Кобзар.

Як писав "Обозреватель", 22 березня Верховна Рада України позбавила Надію Савченко депутатської недоторканності. Вона була заарештована прямо в залі суду. Під час засідання Шевченківського районного суду Києва Савченко оголосила голодування.