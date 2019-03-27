Гнобив підлеглих і отримав від командира в обличчя: що відомо про екс-СБУшника, який втік у Росію

Екс-співробітника СБУ Василя Прозорова, котрий втік у Росію, в Україні запам'ятали як питущого і зарозумілого офіцера. У Маріуполі під час ротації командир батальйону навіть вдарив його в обличчя.

Чим відомий Прозоров і що він міг зливати ворогові – в матеріалі OBOZREVATEL.

"Він боягуз, брехун і алкоголік"

Зрадник, колишній співробітник СБУ Василь Прозоров вже встиг наговорити чимало "сенсацій" не тільки на прес-конференції, але і російським пропагандистським виданням. Він запевняє, що батальйон "Дніпро-1" нібито мало не колонами вивозив зі сходу дорогі авто.

Прозоров під час прес-конференції Скріншот

Однак колишній командир батальйону, а зараз народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза розповів іншу історію про Прозорова.

"Так, я його пам'ятаю, я йому в Маріуполі в аеропорту набив морду! Він боягуз і брехун, до того ж, алкоголік. Тоді він теж був нетверезий. А поводився так, ніби він "пан офіцер", а всі перед ним повинні по струнці витягуватися. Тому що він офіцер радянської армії. Й одразу отримав по морді. Після цього отямився, хоча і погрожував мені, що я вже не жилець", – розповів OBOZREVATEL Юрій Береза.

Також колишній військовий зазначає, що Прозоров і на прес-конференції збрехав. "Він сказав, що Парасюк – командир 4-ої роти батальйону. Парасюк ніколи командиром не був, він рядовий боєць".

Юрій Береза Скріншот

За словами депутата, тоді в зоні АТО, в Маріуполі вони знаходили спільну мову з працівниками СБУ з півслова. Разом вони виявляли проросійське підпілля, проводили зачистки.

"Але зустрічалися серед співробітників СБУ і такі ось паскуди й засранці, я їх по-іншому назвати не можу. Мало того, що алкоголіки, які не контролюють свої дії, поводяться неадекватно. То ще й називають себе офіцерами, мовляв, ми спадкоємці великого Радянського Союзу, імперці такі. А я таких ще з 1993 року не сприймаю, я їм завжди морди бив. І цей алкоголік від мене добре отримав. До того ж, хлопці мені розповідали, що він гнобив власних підлеглих, молодших за званням офіцерів. Він виглядав як випещений пан, але алкоголік", – зазначив Береза.

"Розкусили швидко"

Екс-раднику глави СБУ Юрію Тандіту також доводилося зустрічатися з Прозоровим.

"Ми зустрічалися з ним у штабі АТЦ, але він ніколи відкрито не висловлював своїх симпатій і не агітував за ворога", – розповів OBOZREVATEL Тандіт.

А ось екс-начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк розповів нам, що Прозорова насправді дуже швидко розкусили.

"Мені говорили, що про нього давно доповідали, що цей Прозоров недобросовісний у відношенні до України і, м'яко кажучи, має симпатії до РФ. Це і стало предметом розслідування служби внутрішньої безпеки", – пояснив Вовк.

Також він сумнівається, що Прозоров міг зливати Росії щось важливе.

"Якби він серйозно працював на Росію, то зараз би прес-конференції не давав. Ну що нового він сказав? Повторив всі чутки, які давно циркулюють. Що нібито Україна причетна до загибелі "Боїнга", про секретні в'язниці СБУ. Але це війна, коли затримують терориста на полі бою, його не можуть одразу привезти у Київ, в Аскольдів провулок, у СІЗО, де є всі умови. Його потрібно десь перетримати в кабінетах і, вже коли з'явиться можливість, перевозити", – додав екс-начальник ГСУ СБУ.

Він упевнений, що Прозорова спецслужби вже давно вели. "Є норма, коли будь-якого співробітника залежно від посади раз на місяць прослуховують 5-10 хвилин. Тому вели його, слухали, агентуру підводили. Але, мабуть, нічого серйозного там не було. Повірте, якби були підстави притягнути його за зраду Батьківщини, то давно б закрили", – каже Вовк.

"Не вистачило одного-двох днів"

Екс-співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що до 2014 року Прозоров працював у Запорізькому управлінні СБУ по лінії протидії наркозлочинності. Потім перевівся в Київ, у центральний апарат АТЦ.

"Мені розповідали, що його вже практично зловили, все задокументували. Але через якісь накладки йому вдалося вискочити через Білорусь у РФ. Не вистачило одного-двох днів. У нього вже провели обшук. І якби там нічого не знайшли, він би тікати не став", – повідомив OBOZREVATEL Ступак.

Правда, на відміну від Василя Вовка, Ступак вважає, що зрадник міг зливати РФ важливі відомості.

"Він перебував у штаб АТЦ, володів інформацією. Міг знати про якісь операції, які сили і засоби там задіяні. Отримував звіти про операції з виявлення російської присутності на сході. "Крот" сидів прямісінько в штабі АТЦ", – обурюється він.

В останні роки вже спливали факти присутності зрадників у лавах СБУ. "Правда, в основному вони працювали на рівні нижче середнього. Приводили цифри, але я так і не знаю, чим це все закінчилося, чи посадили когось", – зазначив Ступак.

Василь Прозоров

На його думку, доля Прозорова в Росії незавидна. Зрадників ніде не люблять. Після того, як він вийшов на прес-конференцію, став публічним, ніякої перспективи працювати в спецорганах РФ уже немає.

"Спочатку його вичавлять як лимон. Два-три місяці будуть по декілька разів допитувати, щоб зрозуміти бреше він чи ні. А потім скажуть: "Дякуємо, до побачення". Йому запропонують посаду дрібного клерка. Все одно він буде під ковпаком, за ним стежитимуть, щоб назад не втік. Але він зрадник і для них, і для нас. Зазвичай такі люди не витримують, спиваються або накладають на себе руки", – підсумував Ступак.

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