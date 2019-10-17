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17 жовтня • оновлено в 19:05
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/ Розслідування

Гладковський оголосив голодування через затримання НАБУ

2.3т Читати матеріал російською

Колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, якого 17 жовтня затримали співробітники НАБУ, оголосив голодування.

Про це повідомляє пресслужба корпорації "Богдан", яку очолює ексчиновник.

"Олег Гладковський називає незаконним своє затримання і на знак протесту проти свавілля правоохоронних органів оголошує голодування", – сказано в повідомленні.

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Гладковський оголосив голодування через затримання НАБУ

Гладковський оголосив голодування через затримання НАБУ

УНІАН

За його словами, ніяких обмежень на виїзд за кордон щодо нього ніколи не було. Крім того, Гладковський запевнив, що не отримував повісток із викликами на допит або проведення слідчих дій.

"Я весь час співпрацював із детективами НАБУ, даючи показання та необхідні пояснення. За останні півроку, як я повернувся в корпорацію" Богдан ", я десятки разів вилітав за кордон для участі в переговорах із бізнес-партнерами і завжди повертався в Україну", – процитувала пресслужба Гладковського.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Затримання Гладковського пройшло в ресторані на Бориспільській трасі. У НАБУ повідомили, що колишнього чиновника РНБО підозрюють у зловживанні службовим становищем.

  • У корпорації "Богдан", яку він очолює, запевнили, що Гладковський летів на відкриття виставки Bus world 2019 Брюсселі.

  • Сам Гладковський заявив, що всі звинувачення проти нього – фейк, і НАБУ нібито навіть не назвало причину затримання.

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Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Да такая рожа с голоду не сдохнет!
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Вашим салом та по вашим мордам. Сами заварили в 2014-м эту кашу теперь не скулите. А этому телу голодовка в пользу пойдет.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Голод - не тетка! Голод - гладко!
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