Гірше КНДР: з'явилися нові показові фото з Криму

У мережі показали фото зі шкільного випускного в анексованому Севастополі.
Знімки опубліковані в Twitter блогера RoksolanaToday & Крим. Користувачів вразило вбрання учасників заходу - всі вони були одягнені в радянську форму.
"Назад в минуле!", "Гірше КНДР!" - коментують побачене в мережі.
Очевидці пишуть, що заходи аналогічного плану пройшли майже у всіх школах анексованого півострова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія переселила в окупований Крим близько мільйона громадян.
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