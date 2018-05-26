Гірше КНДР: з'явилися нові показові фото з Криму

У мережі показали фото зі шкільного випускного в анексованому Севастополі.

Знімки опубліковані в Twitter блогера RoksolanaToday & Крим. Користувачів вразило вбрання учасників заходу - всі вони були одягнені в радянську форму.

"Назад в минуле!", "Гірше КНДР!" - коментують побачене в мережі.

Очевидці пишуть, що заходи аналогічного плану пройшли майже у всіх школах анексованого півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія переселила в окупований Крим близько мільйона громадян.