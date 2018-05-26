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Гірше КНДР: з'явилися нові показові фото з Криму

20.7тЧитати новину російською

У мережі показали фото зі шкільного випускного в анексованому Севастополі.

Знімки опубліковані в Twitter блогера RoksolanaToday & Крим. Користувачів вразило вбрання учасників заходу - всі вони були одягнені в радянську форму.

"Назад в минуле!", "Гірше КНДР!" - коментують побачене в мережі.

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Очевидці пишуть, що заходи аналогічного плану пройшли майже у всіх школах анексованого півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія переселила в окупований Крим близько мільйона громадян.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Школьную форму советского образца шьют на заказ и скупают на школьных ярмарках. Об этом сообщает ТСН.ua. Комплект такой формы стоит в среднем по 300 гривен, это вдвое дешевле современной. Форма советского образца в настоящее время приобретает большую популярность на Черкасщине. Школьницы считают ее последним писком моды. "Сейчас она более мягкая, практичная и имеет натуральную основу", - рассказывают родители учеников, которым приобрели такую ​​форму. 24tv.ua Вместо вышиванок на школьных линейках Галичины все чаще видны коричневые платья с белыми фартуками Александра Харченко 16:25, 25 мая 2018 Выпускники в Тернопольской области нарядились в форму советского образца. Источник фото: Facebook Галины Терещук На Западной Украине – переполох из-за возвращения "советской" моды в школы. Вместо традиционных на Галичине вышиванок на праздник последнего звонка выпускники надевают форму образца конца 80-х – начала 90-х – такую, как носили их родители во времена пионерии и комсомола. Целыми классы пришли на школьные линейки в коричневых или синих платьях с кружевными воротничками и манжетами, в белых фартуках, подколенниках (гольфах), а волосы собирают в хвосты с белыми бантами. strana.ua
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