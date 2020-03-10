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10 березня • оновлено в 12:15
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/ Розслідування

Гіркін злякався питань ВВС про катастрофу МН 17

2.7т
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Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав ставити запитання про катастрофу малайзійського Boeing.

Аудіозапис розмови з бойовиком західний кореспондент опублікував на своїй сторінці у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розмова почалася з того, що Розенберг запитав у Гіркіна, чому той не бере участі в судовому процесі у справі про катастрофу МН 17 в суді Нідерландів.

"Я власне і не збирався, не вирішував брати участь. Я не визнаю компетенцію нідерландського суду з цього питання", – огризнувся терорист "ДНР".

Після цього Розенберг нагадав, що Гіркіна звинувачують у причетності до злочину, в результаті якого загинули 298 осіб. Однак окупант почав непереконливо виправдовуватися, стверджуючи, що він нібито не пов'язаний з атакою на пасажирський лайнер.

Ігор Гіркін

Ігор Гіркін

"Главком"

"Ну і що, що мене звинувачують? Мене звинувачують багато в чому. І не тільки нідерландський суд. Я людина військова і не збираюся визнавати за цивільним судом чужої країни компетенцію щодо засудження людини, яка брала участь не у їхній "громадянській" війні, тільки на підставі того, що там загинули їхні громадяни. Нехай висувають претензії Україні", – уїдливо сказав Гіркін.

У кінці розмови Розенберг вирішив запитати у бойовика "ДНР", чи відомо йому, хто все ж таки збив літак МН 17. "Ополчення" Boeing не збивало. Більше я жодних коментарів не даю", – нервово відповів Гіркін.

Журналіст, підсумовуючи, зазначив, що якщо літак збили не "ополченці", тоді йдеться про російських солдатів, чим іще більше загнав у кут Гіркіна. "Все, до побачення", – поспішно завершив телефонну бесіду військовий злочинець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
Росія
Тег
ДНР
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Ukraine The
Ukraine The
"Журналист, подытоживая, подчеркнул, что если самолет сбили нет "ополченцы", тогда речь идет о российских солдатах, чем еще больше загнал в угол Гиркина."......то есть этот журнаглист в принципе даже не пытается думать, что может быть ещё 3 сторона, которая больше всего выигрывала и была заинтересована в подобном происшествии.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Короче послал нх
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