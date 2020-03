Гіркін злякався питань ВВС про катастрофу МН 17

Ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав ставити запитання про катастрофу малайзійського Boeing.

Аудіозапис розмови з бойовиком західний кореспондент опублікував на своїй сторінці у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розмова почалася з того, що Розенберг запитав у Гіркіна, чому той не бере участі в судовому процесі у справі про катастрофу МН 17 в суді Нідерландів.

"Я власне і не збирався, не вирішував брати участь. Я не визнаю компетенцію нідерландського суду з цього питання", – огризнувся терорист "ДНР".

Після цього Розенберг нагадав, що Гіркіна звинувачують у причетності до злочину, в результаті якого загинули 298 осіб. Однак окупант почав непереконливо виправдовуватися, стверджуючи, що він нібито не пов'язаний з атакою на пасажирський лайнер.

"Ну і що, що мене звинувачують? Мене звинувачують багато в чому. І не тільки нідерландський суд. Я людина військова і не збираюся визнавати за цивільним судом чужої країни компетенцію щодо засудження людини, яка брала участь не у їхній "громадянській" війні, тільки на підставі того, що там загинули їхні громадяни. Нехай висувають претензії Україні", – уїдливо сказав Гіркін.

У кінці розмови Розенберг вирішив запитати у бойовика "ДНР", чи відомо йому, хто все ж таки збив літак МН 17. "Ополчення" Boeing не збивало. Більше я жодних коментарів не даю", – нервово відповів Гіркін.

Журналіст, підсумовуючи, зазначив, що якщо літак збили не "ополченці", тоді йдеться про російських солдатів, чим іще більше загнав у кут Гіркіна. "Все, до побачення", – поспішно завершив телефонну бесіду військовий злочинець.

My telephone conversation with MH17 suspect Igor Girkin:

"Who shot down the plane?"

"It was not the rebels."

"So was it Russian soldiers?"

"Goodbye." He hangs up. pic.twitter.com/qFaaPFgYs1