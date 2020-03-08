Гіркін заявив, що Сурков перетворив "Л/ДНР" у "смітник "русского міра"

Колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) розкритикував експомічника президента РФ Владислава Суркова, заявивши, що той перетворив "республіки" в "смітник "русского міра".

Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі Діани Каді. Терорист підкреслив, що відставка "куратора" українського питання при Кремлі його не порадувала, оскільки сталася занадто пізно (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Гіркін підтвердив, що "республіки" керувалися з боку Кремля. Він зазначив, що не знає, які саме накази віддавав президент Росії Володимир Путін своєму помічникові, оскільки вони "становлять державну таємницю", проте результати керівництва Суркова як куратора Донбасу видно наочно.

Ігор Гіркін Скріншот

"Республіки" стали "сірою зоною". Замість вітрини "русского міра" там вийшов смітник "русского міра". Тому що люди живуть гірше, ніж у Росії, і гірше, ніж в Україні", – сказав Гіркін.

Він також розкритикував Суркова за призначення в ОРДЛО, тим самим спростувавши пропагандистську тезу про нібито "народовладдя" в "Л/ДНР".

"Спочатку був поставлений пан Захарченко і пан Плотницкий. Обидва надзвичайно каламутні особи, м'яко кажучи... Але Пушилін виявився ще гіршим, звичайно. Тому що, якщо Захарченко в п'яному вигляді здатний був приймати хоч якісь самостійні рішення, які, як йому здавалося, можуть піти на користь не тільки йому, то Пушилін не може і не хоче приймати навіть таких", – поділився екскомандир терористів.

Сурков Газета.Ру

Він додав, що з вини Суркова "економічна, внутрішньополітична, моральна ситуація в "республіках" протягом 6 років неухильно погіршувалася.

"Фактично Сурков, як він завжди насправді робив, знущався над населенням, яке потрапило йому в руки, проводив якісь психологічні експерименти. Це характерно для всієї його політики. Я його діяльність відстежую з 2004 року приблизно, ще з "чеченських часів" .

Якщо Сурков вибирає і призначає когось, то це буде найгірший із варіантів. Якщо шахрай – буде найбільший шахрай, якщо злодій – то мега-злодій", – сказав Гіркін.

Обережно! У ролику є пропаганда!

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно стало відомо, що Ігор Гіркін (Стрєлков) стане членом нової Партії прямої демократії в Росії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!