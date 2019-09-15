Все більше занепокоєння викликає майбутня зустріч в "нормандському форматі".

Свої побоювання висловив і Леонід Кучма:

- У мене немає великої надії. Зеленському буде дуже важко - один проти трьох осіб.

Кучма переконаний: лідери Німеччини та Франції схилятимуть Зеленського до поступок Росії.

В п‘ятницю на більшості ТВ-каналів обговорювали цю тему - т.з. "формула Штайнмаєра". Нічого дивного в тому, що "ЗА" активно агітували члени про-російської команди Медведчука.

Разом з тим, від деяких спікерів ЗЕкоманди я почув досить дивні речі: мовляв, це питання варто виносити на референдум - хай "народ вирішує".

Загравання ЗЕкоманди з такими словами, як "народовладдя" і "референдум" викликає у мене "глибоку стурбованість".

Про недолугу популістичну ідею "народної законодавчої ініциативи" висловлювались вже неодноразово.

Якщо вже нардепи, "еліта" так звана, масово припускаються грубих "ляпів" в текстах Законів, то що вже казати про "народну ініциативу"...

Референдум.

Перше: майстерність авторів питань, які виноситимуть на референдум, дасть можливість до нескінченних маніпуляцій з результатами. Невже забули про "незалежність в складі оновленого СРСР"?

Окрім того, фахівці завжди наголошують на небезпеці такого опитування у випадку, коли результати опитування наближені до парітету. Найяскравіший приклад - Brexit. Результати такого опитування загнали Великобританію до глибокої кризи, наслідки якої ще й досі важко передбачити.

Особливо небезпечним, з моєї точки зору, є загравання з вирішенням шляхом референдуму безпекових, стратегічних питань. Чого лише варта ідея винесення на референдум питання прийняття "формули Штайнмаєра", яка прозвучала вчора від кількох спікерів ЗЕкоманди!

Невже, гіркий досвід Британії нічому не вчить?

В таких, вкрай важливих і складних питаннях, бажання влади "почути народ" не що інше, як спроба уникнення власної відповідальності:

- А, ми шо, ми нічо! Це ж народ так захотів!..

Окрім того, навіть, якщо уявити собі, що 70% опитаних громадян підтримають таку пропозицію, чи свідчитеме це про те, що решта 30% не будуть чинити активний супротив?!

Чи вистачить у громадян розуміння того, що, фактично, мова іде про існування України як незалежної держави, а не про "окремі райони"?!

Новини Як українцям промивають мізки

Розуміння існуючих загроз притаманне і деяким колишнім функціонерам часів Януковича. Як висловився колишній Міністр Закордонних справ Януковича Костянтин Грищенко:

- Таке рішення може викликати неадекватну реакцію у певної частини суспільства!..

Вочевидь, коли ця частина суспільства пішла боронити Україну на Сході, цими ригівськими панами це теж сприймалось, як "неадекватна реакція". Проте, саме ця реакція і врятувала країну від реалізації сценарію "новоросія".

Щойно надішла ще одна новина, яка підтримує мої прогнози тримісячної давнини щодо вірогідного тиску на президента України:

- Очільник ОБСЄ офіційно підтримав "план Штайнмаєра".

Отже, залишається відкритим одне-єдине питання: чи витримає Зеленський? Чи є в нього бажання витримати?

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