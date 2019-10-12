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12 жовтня • оновлено в 16:50
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/ Розслідування

Генштаб привів ЗСУ в підвищену боєготовність

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Протягом вихідних і святкових днів – до 14 жовтня – боєготовність військових частин Збройних сил України буде посилена.

Про це на сторінці в Facebook 12 жовтня поінформувала прес-служба Генштабу ЗСУ. Вказується, що таке рішення прийнято за наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака.

ЗСУ підвищена охорона військових об'єктів, а чергові зміни і резервні підрозділи будуть нести службу в посиленому режимі.

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Ілюстрація. ЗСУ

Ілюстрація. ЗСУ

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Крім того, посилена боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації і в районах виконання бойових завдань.

"Генеральний штаб ЗС України застерігає громадян від незаконного проникнення на охоронювані території, а також від провокаційних дій поруч із військовими об'єктами", – підкреслюється в повідомленні прес-служби.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
День захисника України
Особа
Руслан Хомчак
Місце
Україна
Теги
свято Збройні сили України Генеральний штаб ЗСУ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Зачем кашмарить самую сильную недоармию гейропы ,хлопцы кастрюляголовые и так кипятком ссут и срут кирпичами.
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70rus xxx
70rus xxx
Стоит того,а то фашики разгуляются на праздники.
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