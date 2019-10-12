Генштаб привів ЗСУ в підвищену боєготовність

Протягом вихідних і святкових днів – до 14 жовтня – боєготовність військових частин Збройних сил України буде посилена.

Про це на сторінці в Facebook 12 жовтня поінформувала прес-служба Генштабу ЗСУ. Вказується, що таке рішення прийнято за наказом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил Руслана Хомчака.

ЗСУ підвищена охорона військових об'єктів, а чергові зміни і резервні підрозділи будуть нести службу в посиленому режимі.

Ілюстрація. ЗСУ Капітал

Крім того, посилена боєготовність військових частин ЗС України в пунктах постійної дислокації і в районах виконання бойових завдань.

"Генеральний штаб ЗС України застерігає громадян від незаконного проникнення на охоронювані території, а також від провокаційних дій поруч із військовими об'єктами", – підкреслюється в повідомленні прес-служби.

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