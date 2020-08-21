Прокуратура назвала винних в Іловайській трагедії

Єдиним фактором, який призвів до трагічних подій в Іловайську в серпні 2014 року, є військова агресія збройних сил РФ.

Про це сказано в заяві Офісу генпрокурора до шостих роковин Іловайської трагедії. Під Іловайськом загинуло понад 300 українських військових.

Як встановила прокуратура, вночі з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося масштабне пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України і подальше вчинення ними військових злочинів.

На той момент сили ЗС РФ складалися з дев'яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів і 5 протитанкових ракетних комплексів.

Вже 24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення ворога.

26-28 серпня між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ почалися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань України за узгодженими маршрутами.

Проте 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою і наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимог ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції 1949 року, російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військових разом з трьома полоненими російськими десантниками.

Крім того, в зазначений період часу, за безпосередньою вказівкою і наказом командування Генерального штабу ЗС РФ російські військовослужбовці та підконтрольні їм незаконні збройні формування скоїли вбивства поранених українських військовослужбовців, які в результаті отриманих травм не пручалися.

Таким чином, було скоєно віроломне вбивство 366 українських вояків, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

За результатами розслідування агресивної війни РФ проти України в цілому в даний час притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів 110 осіб, в тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 міністр. Зазначені особи оголошені в розшук.

До суду направлено 48 обвинувальних актів щодо 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджені, в тому числі 13 громадян РФ серед яких 3 військовослужбовця ЗС РФ.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як відбувалися фатальні події, що увійшли в історію під назвою "Іловайський котел". Битва за Іловайськ стала одним з переломних моментів війни, після якого Збройні сили України втратили ініціативу на Донбасі і перейшли від атаки до оборони.

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