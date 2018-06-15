Генерал закликав відрізати Крим

Півострів Крим слід перетворити на острів.

Проривши канал вздовж адміністративного кордону, "ми будемо мати вихід до моря, контролюючи свою територію, від Маріуполя і далі", - сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата.

"Так як Росія сьогодні присутня в Криму, вона домінує в акваторії кримських вод. Але ми можемо вийти з абсолютно іншого боку, відрізавши каналом Крим від суші. І зробити його островом. Ця ідея мені подобається", - заявив він.

За словами генерала, канал повинен мати ширину близько 100 метрів і глибину, достатню для проходу "будь-яких високотоннажних кораблів".

Відповідаючи на запитання, чи не буде Росія перешкоджати таким діям України, Лопата підкреслив: "Це абсолютно не залежить від Росії. Це наша територія, ми її контролюємо і не збираємося здавати".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Анатолій Лопата пообіцяв Україні десятиліття боротьби з Кремлем.