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Генерал закликав відрізати Крим

4.6тЧитати новину російською

Півострів Крим слід перетворити на острів.

Проривши канал вздовж адміністративного кордону, "ми будемо мати вихід до моря, контролюючи свою територію, від Маріуполя і далі", - сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL генерал-полковник у відставці, колишній начальник Генерального штабу ЗСУ, колишній перший заступник міністра оборони України Анатолій Лопата.

"Так як Росія сьогодні присутня в Криму, вона домінує в акваторії кримських вод. Але ми можемо вийти з абсолютно іншого боку, відрізавши каналом Крим від суші. І зробити його островом. Ця ідея мені подобається", - заявив він.

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За словами генерала, канал повинен мати ширину близько 100 метрів і глибину, достатню для проходу "будь-яких високотоннажних кораблів".

Відповідаючи на запитання, чи не буде Росія перешкоджати таким діям України, Лопата підкреслив: "Це абсолютно не залежить від Росії. Це наша територія, ми її контролюємо і не збираємося здавати".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Анатолій Лопата пообіцяв Україні десятиліття боротьби з Кремлем.

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Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Анатолій Лопата
Місце
Україна
Об'єкт
Новини Криму
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Русский Солдат
Русский Солдат
Вот генерал, ну голова! Побольше бы на украине таких генералов. А не служил ли этот генерал в саперных войсках, фамилия у него такая, соответствующая. Вот ему и карты в руки, то есть лопату. Пусть он этот канал и роет. Не ну а че, вырыли же когда-то древние хохлы Черное море.
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Daks Viktor
Daks Viktor
Це вже цікаво... Хороша думка...
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