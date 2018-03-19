Генерал відповів Савченко про готовність ЗСУ до держперевороту

Заява позафракційного народного депутата України Надії Савченко про те, що в Україні є безліч військовослужбовців, готових влаштувати військовий переворот, не відповідає дійсності.

"Сьогодні, в умовах, коли Україну підтримує весь демократичний світ, захоплення влади збройним шляхом тільки на користь Росії, це в черговий раз призведе до розколу країни", - заявив у коментарі "Обозревателю" екс-заступник глави СБУ, голова Спілки офіцерів України, генерал-лейтенант Олександр Скіпальський.

Відповідаючи на прохання прокоментувати слова Савченко, генерал зауважив: "Я такою інформацією не володію. Але в Спілці офіцерів, яка більше 25 років живе життям Збройних Сил та інших збройних формувань, напевно, мають більш достовірну інформацією, ніж пані Савченко".

Водночас Скіпальський визнав: "П'ята колона в Україні є - це ті, хто не бачать реального ворога, реального агресора в особі РФ, яка напала на Україну, відібрала частину території і продовжує вбивати наших військових".

Разом з тим він наголосив: "Сьогодні ЗСУ повинні надійно захищати нашу країну, нашу державність і усвідомлювати посилення реальної загрози з боку Росії - вона стає все більш агресивною, все більш небезпечною. Їхнє завдання - посилювати обороноздатність, підвищувати боєготовність, вмотивованість українських бійців, а задача народу - в рамках Конституції відстороняти негідників від влади".

Генерал також зауважив, що ЗМІ "багато пишуть про стомлену нервову жінку Савченко", і мало приділяють уваги прямим доказам причетності Росії до того, що відбувається на Донбасі. Зокрема, тому факту, що зброя "армій" "ДНР" і "ЛНР" - "з російських складів, з російської маркуванням". "Це демонстрація всьому світу, що Росія є посібником тероризму, це підтвердження їхньої ролі", - наголосив він.

Як писав "Обозреватель",в інтерв'ю "Страна.ua" Савченко заявила, що в Україні більш ніж достатньо військових, готових влаштувати в країні військовий переворот.