Генерал про війну з Росією: США попереджали Україну ще в 90-ті

Розвідка США ще в 90-ті роки прогнозувала агресію Росії проти України. Однак українське керівництво тоді жило "в інший парадигмі" і не готувало армію до можливих загроз.

Про це розповів в ефірі ObozTV генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов, коментуючи готовність ЗСУ до відбиття агресії.

За словами генерала, деградація ЗСУ йшла "фактично з моменту створення незалежної України", оскільки "армією постійно нехтували".

"Я хочу навести приклад – в 1996 році я мав розмову з колишнім директором Агентства національної безпеки США. Розмова була в Вашингтоні. Дуже досвідчений генерал, він тоді запитав – а скільки у вас Збройних сил? У нас на той час було 700 тис. Він був здивований – а навіщо вам стільки? Я кажу – ми успадкували навіть більше, але поступово скорочуємо, економіка не дає нам все це утримувати", – розповів Гаврилов.

"Він тоді сказав – запам'ятайте і передайте своїм керівникам, що у вас в найближчі 8 років не буде загроз зовнішньої агресії. Ви можете робити зі своїми Збройними силами все що завгодно, але вам краще їх обнулити, створити професійну 50-тисячну армію, яку ви зможете економічно підтримувати, а потім її нарощувати в міру того, як ваша економіка буде зміцнюватися. Росії зараз не до вас, але повірте, через 8 років вона до вас повернеться", – зазначив генерал ЗСУ у відставці.

За його словами, американський генерал-розвідник попередив українців: "Рано чи пізно вони до вас повернуться. Тому починайте робити професійну армію".

"Але наше політичне керівництво в той час не знало навіть, про що йдеться. Жили в інший парадигмі", – додав Гаврилов.

politinfo.com.ua

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