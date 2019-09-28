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28 вересня • оновлено в 18:40
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Генерал про війну з Росією: США попереджали Україну ще в 90-ті

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Розвідка США ще в 90-ті роки прогнозувала агресію Росії проти України. Однак українське керівництво тоді жило "в інший парадигмі" і не готувало армію до можливих загроз.

Про це розповів в ефірі ObozTV генерал-майор запасу Збройних сил України Володимир Гаврилов, коментуючи готовність ЗСУ до відбиття агресії.

За словами генерала, деградація ЗСУ йшла "фактично з моменту створення незалежної України", оскільки "армією постійно нехтували".

"Я хочу навести приклад – в 1996 році я мав розмову з колишнім директором Агентства національної безпеки США. Розмова була в Вашингтоні. Дуже досвідчений генерал, він тоді запитав – а скільки у вас Збройних сил? У нас на той час було 700 тис. Він був здивований – а навіщо вам стільки? Я кажу – ми успадкували навіть більше, але поступово скорочуємо, економіка не дає нам все це утримувати", – розповів Гаврилов.

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"Він тоді сказав – запам'ятайте і передайте своїм керівникам, що у вас в найближчі 8 років не буде загроз зовнішньої агресії. Ви можете робити зі своїми Збройними силами все що завгодно, але вам краще їх обнулити, створити професійну 50-тисячну армію, яку ви зможете економічно підтримувати, а потім її нарощувати в міру того, як ваша економіка буде зміцнюватися. Росії зараз не до вас, але повірте, через 8 років вона до вас повернеться", – зазначив генерал ЗСУ у відставці.

За його словами, американський генерал-розвідник попередив українців: "Рано чи пізно вони до вас повернуться. Тому починайте робити професійну армію".

"Але наше політичне керівництво в той час не знало навіть, про що йдеться. Жили в інший парадигмі", – додав Гаврилов.

Генерал про війну з Росією: США попереджали Україну ще в 90-ті

politinfo.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше військовий дипломат Петро Гаращук розповів, як президент Росії Володимир Путін поставив Європу "на край прірви".

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Гаврилов
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України армія
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Как мтолько Украина стала независимой, америкосы *положили глаз на Крым. Уже в 2004 году продажный Ющенко пообещал США базу Севастополя, на Путин намекнул ему: *Не балуйся"! Ющенко притих! Но уже в 2008 году после возвращения из поездки в США он опять стал поднимать эту тему! Тогда уже окрепший Путин сказал *мощно*: " В Севастополе никогда не будет баз НАТО" Но когда уже в 14 году Турчинов, Тягныбок и Яценюк потребовали от России покинуть Севастополь - тут всё и закончилось! За ОДИН день! Вывод: Не выдёргивайся!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Амеры еще тогда понимали, что цеевропейцы вышли из СССР прихватив чужое, Крым и Юго-Восток от Измаила до Харькова.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
естественно,эта разведка все годы и работала на такой результат..
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