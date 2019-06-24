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Геїв і лесбіянок відправити у концтабори: заступник мера Сум пояснив свою заяву

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Заступник Сумського міського голови Максим Галицький заявив, що категорично не сприймає політику уряду щодо потурання ЛГБТ-пропаганді та впровадження гендерної ідеології.

Так він прокоментував у Facebook свою скандальну заяву про те, що представників ЛГБТ-спільноти потрібно відправити в концтабори. Також Галицький заявив, що, якщо порушив законодавство України, то готовий понести встановлену законом відповідальність.

Заступник мера Сум пояснив свою заяву про ЛГБТ

Заступник мера Сум пояснив свою заяву про ЛГБТ

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За його словами, допис щодо ЛГБТ-пропаганди був протрактований неоднозначно. Втім, додає Галицький, він не сприймає політику уряду щодо ЛГБТ, а також обурюється заявами представників МОЗу та КМДА щодо особистої участі посадових осіб в гей-параді.

"На емоціях я використав для коментування зображення ув'язнених у концтаборі. Я усвідомлюю, що як посадова особа маю завжди керуватися холодним розумом, а тому хотів би перепросити у жертв та рідних жертв концтаборів, ув'язнених націонал-соціалістичним режимом", – прокоментував заступник міського голови.

Галицький зауважив, що гра на почуттях стражденних, навіть у такий спосіб, є неприпустимою.

"Разом з тим вважаю, що як громадянин України маю право вільно висловлювати свою позицію щодо неприпустимості ЛГБТ-пропаганди задля захисту інституту сім'ї та здорового майбутнього українських дітей", – підсумував посадовець.

Ситуацію у соцмережі Facebook також прокоментувала прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, скріншот зробив Цензор.НЕТ.

Скріншот

Скріншот

censor.net.ua

За її словами, відомості до ЄРДР внесено 23 червня 2019 року за ч.1 ст.161 КК України – умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв’язку з їхніми переконаннями. Лариса Сарган додала, що слідство доручено ГУ НП в Сумській області.

Як писав раніше OBOZREVATEL, у справу щодо заяви заступника мера Сум через концтабори для ЛГБТ втрутилася прокуратура.

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Місце
УкраїнаСуми
Тег
ЛГБТ
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Махно Володимир
Махно Володимир
гей это рассадник заразы! их нужно просто держать в тюрьмах как зэков! а потом и все химически кастрировать! кто за геев, надеюсь вас гей отымеет в подьезде!
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