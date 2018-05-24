"Газові атаки" у школах України: в Раді пояснили, кому це вигідно

Випадки розпилення газу у школах України можуть бути частиною розв'язаної Росією гібридної війни.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Народний фронт" Микола Княжицький.

"Це може бути провокація країни-агресора, щоб посіяти паніку серед людей. Це може бути флешмоб, як народжений самими дітьми або підлітками, так і спровокований якимсь центром провокацій, який зацікавлений у дестабілізації в нашій країні", - заявив політик.

"Мене не полишає думка, що це не просто невинний флешмоб, що за цим стоїть хтось, хто хоче спровокувати ситуацію в суспільстві, щоб люди відчули невпевненість у собі... Це інформаційний тероризм, гібридна війна", - наголосив він.

На думку нардепа, мета даної провокації - посіяти невпевненість у суспільстві.

"Що ви будете думати про владу, якщо ви знаєте, що вас можуть вбити (у людей багато зброї), у вас можуть кинути гранату, ваших дітей можуть отруїти у школі. Ви будете думати, що ця влада і ця країна не може вас захистити... Може краще жити у спокійному суспільстві, як Росія чи Білорусь, де все жорстко контролюється... Тому я не виключаю того, що є люди, які хочуть посіяти розчарування в суспільстві і в країні", - пояснив Княжицький.

Депутат зазначив, що газові балончики продаються всюди, кожен може розкрутити флешмоб, у кожній школі знайдеться хуліган, який може прийти і розпилити балончик.

"Ці випадки можуть бути безпосередньо не пов'язані між собою, але пов'язані з дією на психологію. Люди, які займаються інформаційними війнами, саме такі речі і планують. В цьому суть гібридної війни - запустити будь-яку моду дуже легко. Якщо суспільство піддається масовому психозу з використанням соцмереж - чому це не можна спроектувати? Можна! Елементарно", - заявив він.

При цьому Княжицький висловив упевненість, що правоохоронці вирахують і знайдуть тих, хто розпилює газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше рятувальники евакуювали 400 дітей з миколаївської середньої школи через розпилювання невідомого аерозолю з різким запахом.

Нагадаємо, 8 травня у Черкасах під час лінійки у школі №8 по вул. Оборонній десятки дітей втратили свідомість. Госпіталізовано було 56 осіб.

Цього же дня через кілька годин після НП в одній зі шкіл Дніпропетровської області стався подібний інцидент. Під час шкільної лінійки у Новомосковську діти масово відчули запаморочення і нездужання.

22 травня у школі №3 у Харкові розпилили перцевий спрей, через що всі діти були евакуйовані з навчального закладу.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 18:00 на ObozTV.