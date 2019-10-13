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13 жовтня • оновлено в 22:23
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Фукса заарештували в Москві: чим відомий скандальний бізнесмен

1.8т Читати матеріал російською

У п'ятницю, 11 жовтня, в Москві Таганський суд заарештував одіозного олігарха, засновника девелоперської компанії MosCityGroup Павла Фукса, обвинуваченого в шахрайстві. Він був заарештований заочно, терміном на два місяці.

OBOZREVATEL зібрав всю інформацію про "російському справі" Фукса.

Фукса заарештували в Москві: чим відомий скандальний бізнесмен

Справа MosCityGroup

Компанія MosCityGroup, засновником якої є Павло Фукс, займалася будівництвом житлової нерухомості в Москві. На піку девелоперського бізнесу в 2010 році портфель проектів компанії досягав 7 млн кв. м. Вона будувала в Москві два хмарочоси – "Євразію" і "Імперію", однак у компанії почалися проблеми з кредиторами – Збербанком і Альфа-банком.

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Причиною ж для для відкриття судового провадження проти компанії став ЖК Sky House площею майже 145 000 кв. м на Митній вулиці в російській столиці. Слід відзначити, що будувати будинки цього житлового комплексу починала компанія "Олтер", створена братом бізнесмена Романом Фуксом, якого оголосили в розшук 5 жовтня.

В кінці 2018 року проти забудовника MosCityGroup відкрили кримінальне провадження про шахрайство: компанію звинуватили в тому, що вона використовувала кошти пайовиків не за призначенням. ЖК був побудований, проте в експлуатацію його так і не ввели.

Пізніше слідство уточнило, що тільки при будівництві ЖК Sky House зникло близько семи мільярдів рублів, а загальний збиток від шахрайства одіозного олігарха оцінюється в 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень). Павла Фукса поспішили оголосити в розшук, проте він встиг виїхати за кордон. І хоча для дотримання формальностей МВС РФ оголосило Фукса спочатку у федеральний, а потім і міжнародний розшук, але для того щоб почати пошук підозрюваного по лінії Інтерполу, була потрібна постанова про заочний арешт.

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Тепер, після того як така процедура була проведена Таганським судом Москви, стало можливим оголосити Павла Фукса в розшук Інтерполом.

При цьому адвокат олігарха запевняє, що компанія MosCityGroup виконала взяті на себе зобов'язання і апелює до того, що Фукс з 2016 року є громадянином не Російської Федерації, а України.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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Особа
Павло Фукс
Місце
Росія
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да, Украина не Россия. В России хоть кого-то из миллиардеров арестовывают, в Украине такие неприкосновенеы, во всем всегда виноваты исполнители.
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Николаев Олег
Николаев Олег
Враньё! Обоз год писал, что Фукс - путинский агент, олигарх России, агент ГРУ. Таких в России не арестовывают.
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