Фукса заарештували в Москві: чим відомий скандальний бізнесмен

У п'ятницю, 11 жовтня, в Москві Таганський суд заарештував одіозного олігарха, засновника девелоперської компанії MosCityGroup Павла Фукса, обвинуваченого в шахрайстві. Він був заарештований заочно, терміном на два місяці.

OBOZREVATEL зібрав всю інформацію про "російському справі" Фукса.

Справа MosCityGroup

Компанія MosCityGroup, засновником якої є Павло Фукс, займалася будівництвом житлової нерухомості в Москві. На піку девелоперського бізнесу в 2010 році портфель проектів компанії досягав 7 млн кв. м. Вона будувала в Москві два хмарочоси – "Євразію" і "Імперію", однак у компанії почалися проблеми з кредиторами – Збербанком і Альфа-банком.

Причиною ж для для відкриття судового провадження проти компанії став ЖК Sky House площею майже 145 000 кв. м на Митній вулиці в російській столиці. Слід відзначити, що будувати будинки цього житлового комплексу починала компанія "Олтер", створена братом бізнесмена Романом Фуксом, якого оголосили в розшук 5 жовтня.

В кінці 2018 року проти забудовника MosCityGroup відкрили кримінальне провадження про шахрайство: компанію звинуватили в тому, що вона використовувала кошти пайовиків не за призначенням. ЖК був побудований, проте в експлуатацію його так і не ввели.

Пізніше слідство уточнило, що тільки при будівництві ЖК Sky House зникло близько семи мільярдів рублів, а загальний збиток від шахрайства одіозного олігарха оцінюється в 14 млрд рублів (5,3 млрд гривень). Павла Фукса поспішили оголосити в розшук, проте він встиг виїхати за кордон. І хоча для дотримання формальностей МВС РФ оголосило Фукса спочатку у федеральний, а потім і міжнародний розшук, але для того щоб почати пошук підозрюваного по лінії Інтерполу, була потрібна постанова про заочний арешт.

Тепер, після того як така процедура була проведена Таганським судом Москви, стало можливим оголосити Павла Фукса в розшук Інтерполом.

При цьому адвокат олігарха запевняє, що компанія MosCityGroup виконала взяті на себе зобов'язання і апелює до того, що Фукс з 2016 року є громадянином не Російської Федерації, а України.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

Павло Фукс цинічно реалізував аферу з паспортами. У нашому розпорядженні опинилися ексклюзивні документи, які є першим публічним доказом наявності подвійного громадянства у одіозного олігарха.

У серпні 2018 року Фукс відсудив у комунального підприємства "Київметрополітен" близько 2 млрд грн, завищивши суму позовних вимог. Щоб їх виплатити, київській підземці довелося різко підняти вартість проїзду на 3 грн, з яких 2 грн з кожної поїздки йдуть безпосередньо в кишеню путінського мільярдера.

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